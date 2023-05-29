В ЦБ допустили ускорение роста годовой инфляции летом

«Годовая инфляция, скорее всего, уже с мая пойдет вверх, а летом вот это движение вверх может даже ускориться. Скорее всего, уже в третьем квартале годовой показатель превысит 4%», — сказал он.

По его словам, если в текущие летние месяцы инфляция будет характеризоваться обычно сезонностью, небольшим ростом, то каждый месяц годовой показатель может прирастать на 0,3−0,5 процентного пункта. Тремасов также напомнил, что по прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2023 г. составит 4,5−6,5%, в 2024 г. — 4%.

Из обзора Минэкономразвития за 24 мая следовало, что годовая инфляция в России на неделе с 16 по 22 мая незначительно ускорилась и составила 2,36% в годовом выражении после 2,34% и 2,32% в предыдущие две недели. Недельный рост цен вновь составил 0,04%. Росстат оценил инфляцию с начала мая в 0,13%, а с начала года — в 2,19%.

До этого Банк России сообщил, что инфляционные ожидания населения выросли в мае после снижения в предыдущие два месяца и составили 10,8%. Медианная оценка инфляционных ожиданий россиян на год вперед по сравнению с апрелем увеличилась на 0,4%, а на пять лет вперед — на 1,4%, до 11,3%. При этом наблюдаемая населением инфляция в годовом выражении снизилась на 0,8% и составила 14,1%.

ЦБ напомнил, что ожидает увеличения годовой инфляции в РФ с мая благодаря выходу из ее расчета низких значений увеличения этого показателя летом — осенью 2022 г.

В конце апреля Банк России улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. Регулятор теперь ждет роста ВВП на 0,5−2%, хотя еще в феврале он прогнозировал спад. По оценке ЦБ, инфляция в 2023 г. составит 4,5−6,5%, в феврале она ожидалась на уровне 5−7%. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5−6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.