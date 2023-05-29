Стоит ли инвесторам ожидать роста акций в этом году?

Импульс отечественного фондового рынка с началом второго квартала постепенно угасает, считает автор канала УспешныйПортфельщикСОпытом.

Если в первом квартале мы видели стремительный взлёт, и динамику явно опережающую S&P500, то, как видно из нижеприведённого графика, с началом мая динамика индекса Мосбиржи фактически сравнялась с таковой индекса широкого рынка США, несмотря на огромные риски последнего, связанные с ситуацией по поводу достижения «потолка госдолга» в США, и невообразимо низкие оценки российских акций по инвестмультипликаторам. Обычно в таких случаях мы говорим об угасании внутренних драйверов роста. Но надо понять, с чем это связано, и насколько продолжительным может быть «боковик», сменяющий вялый рост. Владимир Рожанковский

По словам Рожанковского, к такой ситуации могли привести несколько причин. Первое — это сезонный фактор. Хрестоматийное «продай в мае, и иди гулять!». Но на этот паттерн накладывается весьма ощутимый «фактор пятницы», когда в конце недели российские трейдеры дружно начинают закрывать все позиции без разбору, вызывая ощутимые микроциклические просадки.

Это говорит о том, что свободных денег на руках у россиян по-прежнему очень мало, и инвестиции в фондовый рынок рассматриваются в большинстве случаев позиционно — то есть, без прицела на долгосрочное инвестирование. Если это правда, то серьёзных рекордов по индексу Мосбиржи вряд ли можно будет ожидать с приходом июня. Для России также надо всегда помнить о другом проблемном месяце — августе — когда случаются многие негативные события на фоне массового ухода в отпуск руководителей предприятий.

Крупные компании также не добавляют оптимизма и не часто балуют держателей акций дивидендами. Так, наблюдательный совет ВТБ 29 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогами 2022 года, как и совет директор «Газпром», который ранее рекомендовал отказаться от выплаты финальных дивидендов.

В целом, невыразительные дивиденды, уровень которых, впрочем, оправдан слабоположительной, в большинстве случаев, динамикой финансовых результатов эмитентов в годовом выражении, указывают на проблему позитивного восприятия российского рынка глазами ультракоротких спекулянтов, рассчитывающих быстро «окэшиться» на дивидендах и уехать куда-нибудь отдыхать. Я думаю, что это наибольшая проблема, с которой нам в ближайшие месяцы придётся столкнуться.

По словам эксперта, фондовый рынок — это в первую очередь, инвестиции в долгосрочный рост, и если большинство инвесторов не верят в такой сценарий, то с течением времени мы неминуемо столкнёмся с ещё более высокой волатильностью и зависимостью динамики котировок акций от различных управленческих событий — в первую очередь собраний акционеров и «утечек» относительно будущих дивидендов. Такой рынок вряд ли будет интересен большинству, поэтому есть смысл дождаться августа и оценить устойчивость котировок в летние месяцы.