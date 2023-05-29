Стоит ли инвесторам ожидать роста акций в этом году?

Если в первом квартале мы видели стремительный взлёт, и динамику явно опережающую S&P500, то, как видно из нижеприведённого графика, с началом мая динамика индекса Мосбиржи фактически сравнялась с таковой индекса широкого рынка США, несмотря на огромные риски последнего, связанные с ситуацией по поводу достижения «потолка госдолга» в США, и невообразимо низкие оценки российских акций по инвестмультипликаторам. Обычно в таких случаях мы говорим об угасании внутренних драйверов роста. Но надо понять, с чем это связано, и насколько продолжительным может быть «боковик», сменяющий вялый рост.