15:50 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Стоит ли инвесторам ожидать роста акций в этом году?

Индекс Мосбиржи в понедельник 29 мая впервые за год превысил отметку 2700 пунктов. Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский назвал основные проблемы рынка и риски, ожидающих инвесторов этим летом.

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Источник: Reuters

Импульс отечественного фондового рынка с началом второго квартала постепенно угасает, считает автор канала УспешныйПортфельщикСОпытом.

Если в первом квартале мы видели стремительный взлёт, и динамику явно опережающую S&P500, то, как видно из нижеприведённого графика, с началом мая динамика индекса Мосбиржи фактически сравнялась с таковой индекса широкого рынка США, несмотря на огромные риски последнего, связанные с ситуацией по поводу достижения «потолка госдолга» в США, и невообразимо низкие оценки российских акций по инвестмультипликаторам. Обычно в таких случаях мы говорим об угасании внутренних драйверов роста. Но надо понять, с чем это связано, и насколько продолжительным может быть «боковик», сменяющий вялый рост.

Владимир Рожанковский

По словам Рожанковского, к такой ситуации могли привести несколько причин. Первое — это сезонный фактор. Хрестоматийное «продай в мае, и иди гулять!». Но на этот паттерн накладывается весьма ощутимый «фактор пятницы», когда в конце недели российские трейдеры дружно начинают закрывать все позиции без разбору, вызывая ощутимые микроциклические просадки.

Это говорит о том, что свободных денег на руках у россиян по-прежнему очень мало, и инвестиции в фондовый рынок рассматриваются в большинстве случаев позиционно — то есть, без прицела на долгосрочное инвестирование. Если это правда, то серьёзных рекордов по индексу Мосбиржи вряд ли можно будет ожидать с приходом июня. Для России также надо всегда помнить о другом проблемном месяце — августе — когда случаются многие негативные события на фоне массового ухода в отпуск руководителей предприятий.

Крупные компании также не добавляют оптимизма и не часто балуют держателей акций дивидендами. Так, наблюдательный совет ВТБ 29 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогами 2022 года, как и совет директор «Газпром», который ранее рекомендовал отказаться от выплаты финальных дивидендов.

В целом, невыразительные дивиденды, уровень которых, впрочем, оправдан слабоположительной, в большинстве случаев, динамикой финансовых результатов эмитентов в годовом выражении, указывают на проблему позитивного восприятия российского рынка глазами ультракоротких спекулянтов, рассчитывающих быстро «окэшиться» на дивидендах и уехать куда-нибудь отдыхать. Я думаю, что это наибольшая проблема, с которой нам в ближайшие месяцы придётся столкнуться.

По словам эксперта, фондовый рынок — это в первую очередь, инвестиции в долгосрочный рост, и если большинство инвесторов не верят в такой сценарий, то с течением времени мы неминуемо столкнёмся с ещё более высокой волатильностью и зависимостью динамики котировок акций от различных управленческих событий — в первую очередь собраний акционеров и «утечек» относительно будущих дивидендов. Такой рынок вряд ли будет интересен большинству, поэтому есть смысл дождаться августа и оценить устойчивость котировок в летние месяцы.

По оценке аналитиков SberCIB, половина компаний в индексе МосБиржи (в него входят 40 эмитентов) в апреле-июле могут объявить дивиденды на сумму около 1,8 трлн рублей. Из этой суммы локальные инвесторы могут реинвестировать до 249 млрд рублей. Реинвестирование дивидендов может поддержать индекс МосБиржи во втором квартале этого года и в начале третьего, прогнозируют в инвестиционном подразделении Сбера.

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