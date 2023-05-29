Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Такая рекомендация была принята в связи с отсутствием у банка чистой прибыли за 2022 г. Набсовет рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям кредитной организации, привилегированным именным акциям первого типа и привилегированным именным акциям второго типа.

Годовое собрание акционеров банка запланировано на 30 июня. Оно пройдет в заочной форме.

По итогам 2022 г. ВТБ получил рекордный убыток в 757 млрд руб. по РСБУ. Чистый убыток всей группы ВТБ достиг 613 млрд руб. по МСФО против 327 млрд руб. прибыли годом ранее. Платить дивиденды ВТБ не намерен как минимум два года — за 2022 и 2023 гг., отмечал ранее топ-менеджер банка. За 2023 г. ВТБ рассчитывает заработать прибыль в диапазоне от 327 млрд до 400 млрд руб.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил в марте, что убыток «ощутимый» для банка. «Мы понесли ощутимые убытки в результате санкций. В течение первых недель после введения санкций наши клиенты забрали со счетов $26 млрд. Была установлена высокая ставка рефинансирования. То, что наши активы на Западе были украдены — серьезный удар», — заявил Костин.