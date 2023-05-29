Москва выпускает зеленые облигации: можно ли на них заработать?
Сергей Попов управляющий директор Global Invest Fund рассказал Финансы Mail.ru, чем могут быть полезными для инвесторов зеленые облигации Москвы.
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Сергей Попов управляющий директор Global Invest Fund рассказал Финансы Mail.ru, чем могут быть полезными для инвесторов зеленые облигации Москвы.
Правительство Москвы с 30 мая начинает размещение зеленых облигаций для населения. Средства будут инвестированы в проект замены дизельных автобусов на электробусы.
«Данные облигации позиционируются как безрисковый инструмент с доходностью выше инфляции, которая к концу года, согласно прогнозу ЦБ, не должна превысить 6,5%, — пояснил Финансам Mail.ru Сергей Попов, управляющий директор Global Invest Fund. — Есть позитивные моменты: их можно погасить в любой момент в отличие от ОФЗ и облигаций, которые размещаются на рынке, так же это неплохая альтернатива вкладу в банке для многих инвесторов».
По его оценке, доходность по ОФЗ с той же дюрацией сейчас на уровне 8,45%, так что премии к рынку нет. Скорее всего весь объем купят пенсионные фонды, розничным инвесторам это будет не так интересно.
Также мы понимаем и видим, что есть надежные корпоративные облигации с более высокой доходностью, как альтернатива данному размещению. Это социальная история, нам дают возможность поучаствовать в развитии экологически чистого транспорта в Москве, что позитивно. Однако розничные инвесторы, как мы видим, в нашей стране не так сильно озабочены повесткой ESG («экология, социальная политика и корпоративное управление»), для них больше важны другие факторы, такие как доходность, поэтому, считаем, что начинание хорошее, но вряд ли будет интересно широкому рынку.
Облигации планируется выпустить на сумму 2 миллиарда рублей и со сроком обращения два года. Ставка купонного дохода составляет 8,5 процента годовых. Приобрести облигации может любой совершеннолетний гражданин — налоговый резидент Российской Федерации.