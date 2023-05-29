Москва выпускает зеленые облигации: можно ли на них заработать?

Также мы понимаем и видим, что есть надежные корпоративные облигации с более высокой доходностью, как альтернатива данному размещению. Это социальная история, нам дают возможность поучаствовать в развитии экологически чистого транспорта в Москве, что позитивно. Однако розничные инвесторы, как мы видим, в нашей стране не так сильно озабочены повесткой ESG («экология, социальная политика и корпоративное управление»), для них больше важны другие факторы, такие как доходность, поэтому, считаем, что начинание хорошее, но вряд ли будет интересно широкому рынку.