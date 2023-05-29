Газ выдавливает в Азию
Падение цен на СПГ в Европе может привести к перенаправлению поставок. Резкое снижение цен на газ в Европе на прошлой неделе привело к образованию существенной азиатской «премии» на рынке СПГ впервые с конца января. Если тенденция сохранится, часть спотовых грузов, вероятно, будет перенаправлена в Азию, что может постепенно стабилизировать цены в Европе. Однако спрос на газ в Азии остается неопределенным: Китай не наращивает покупки спотового СПГ в этом году, а другие развивающиеся страны Азии, такие как Индия, Бангладеш и Пакистан, станут увеличивать импорт только в случае дальнейшего снижения цен.