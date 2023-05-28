Стало известно о планах Саудовской Аравии присоединиться к банку БРИКС

Представители финансового учреждения заявили изданию, что страна договаривается о присоединении к банку БРИКС в качестве нового члена. «На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог», — подчеркнули они.