Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Об этом рассказали «Российской газете» финансовые аналитики.

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

— Мы ожидаем, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 78−82 за доллар, 84−88 за евро, 11,1−11,6 за юань. Доллар, вероятно, снова будет более крепким, чем евро и юань.

В понедельник возможно укрепление рубля благодаря последнему дню майского налогового периода — экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. По нашим оценкам, налоги в текущем месяце составят около 2,7 трлн рублей, которые должны быть уплачены до 29 мая.

Однако со вторника и до последней недели июня рубль лишится этого фактора поддержки.

В пользу рубля останутся продажи экспортерами валютной выручки, в том числе для предстоящих выплат дивидендов.

Также поддержку рублю по-прежнему будут оказывать валютные интервенции в рамках бюджетного правила — Минфин ежедневно продает юани в объеме 2 млрд рублей для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.

Некоторым риском для рубля является укрепление доллара на глобальном рынке, которое может продолжится на предстоящей неделе и, в том числе, оказать давление на нефтяные цены.

Американская экономика остается в хорошей форме, а инфляция в США по-прежнему более чем в два раза превышает целевой уровень в 2 процента. Поэтому растут ожидания, что ФРС на ближайших заседаниях в июне-июле снова повысит ключевую долларовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,5 процента — максимума с 2001 года.

Помимо вероятного ужесточения монетарной политики ФРС поддержку доллару окажет повышение потолка госдолга США, которое ожидается в ближайшие две недели. Как только конгрессмены договорятся, Минфин США начнет быстро и много занимать на долговом рынке. Это будет высасывать долларовую ликвидность из мировой финансовой системы и, вероятно, приведёт к укреплению доллара и снижению цен на активы, включая сырье.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:

— Нефтяной рынок предпринимает попытки восстановиться, но достижение уровня в 80 долларов за баррель вновь откладывается.

Росту стоимости энергоносителей препятствуют риски, связанные с неповышением потолка госдолга США, которое может ударить по всему сегменту рискованных активов. Ястребиная риторика ФРС в протоколах майского заседания поддерживает доллар, что также негативно для нефтяных цен. Более того, вероятность повышения базовой процентной ставки Федрезерва в июне увеличилась до 43 процентов, что также подогревает риски рецессии в США и сокращение глобального спроса.

Отраслевые данные в США оказали поддержку котировкам. Коммерческие запасы нефти за неделю рухнули на внушительные 12,5 млн баррелей, бензина — также сократились в преддверии старта автомобильного сезона.

Со стороны ОПЕК поступают поддерживающие комментарии с целью ограничить активность спекулянтов, играющих на понижение нефтяных цен. В конце недели пройдет встреча ОПЕК+, поэтому вероятность вербальных интервенций с целью поддержки нефтяного рынка возрастает. Картель вряд ли объявит о дополнительном сокращении добычи с июня, однако важным будет оценка дисциплины соблюдения квот, определенных решением снижения добычи с мая.

С учетом текущего набора факторов, поводов для возобновления роста нефтяных цен к уровням 80 долларов за баррель и выше пока не прослеживается. Для это потребуется снятие рисков по госдолгу США и признаки более активного восстановления экономики Китая. До этого момента цены на нефть, вероятно, останутся в диапазоне 74−79 долларов за баррель Brent.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»:

— Российский рынок акций на минувшей неделе обновил годовые максимумы по индексу Мосбиржи. Среди факторов поддержки — стабильное удерживание котировок нефти выше 75 долларов, отсутствие значимого укрепления рубля, реинвестирование дивидендов, корпоративные новости. Сдерживали покупателей напряженный геополитический фон и общерыночный уход от риска из-за неопределенности с повышением потолка госдолга США.

Эпопея с потолком американского госдолга может достичь кульминации в самые ближайшие дни — дедлайном, за которым может гипотетически последовать дефолт, значится 1 июня. Мы не верим в негативный исход, поскольку в нем одинаково не заинтересованы обе противоборствующие политические партии. Достижение компромисса должно снять часть общей напряженности на рынках и стимулировать риск-аппетит.

Другой немаловажной внешней темой для рублевых активов остаются итоги выборов президента Турции. Второй тур — 28 мая. Победа действующего президента может поддержать рубль, а если верх одержит представитель оппозиции, российская валюта может утратить уверенность, поскольку обширные партнерские торгово-экономические связи России и Турции могут попасть под пересмотр.

В фокусе внимания российских инвесторов на предстоящей неделе останутся дивидендные новости и финрезультаты компаний. В понедельник пройдет годовое собрание акционеров Росбанка, во вторник РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2023 года, в пятницу Московская биржа отчитается об оборотах за май. В США рамках сезона отчетностей свои финпоказатели представят Hewlett Packard (вторник), Salesforce Inc, Chewy (среда), Broadcom, Macy’s Inc (четверг).

Также инвесторы обратят внимание на майский индекс доверия потребителей США (CB) (вторник), майские индексы PMI в производстве и секторе услуг КНР, отчет ЕЦБ о финансовой стабильности, число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) за апрель, «Бежевую книгу» ФРС (среда), предварительный ИПЦ и производственный PMI еврозоны за май, недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице (четверг), отчет по рынку труда в США за минувший месяц (пятница). В воскресенье, 4 июня, состоится заседание ОПЕК+.

Ближайшей целью подъема индекса МосБиржи может выступить уровень 2700 пунктов. Он может быть достигнут уже в начале недели в случае, если за выходные не появится значимого негатива.