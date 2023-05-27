06:43 (мск), источник: Коммерсантъ

МВФ считает, что крахи банков в США могут стать прелюдией более серьезных проблем

Международный валютный фонд (МВФ) в новом докладе рассказал о рисках для американской финансовой системы. Эксперты организации считают, что недавние банкротства банков могут быть предвестником более серьезных проблем.

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Источник: Reuters

«Недавние крахи крупных, международно неактивных банков, которые пока что оказали лишь умеренный эффект на кредитные условия, потенциально могут быть прелюдией к более серьезным и укорененным системным проблемам финансовой стабильности», — говорится в докладе на сайте МВФ.

Одним из рисков фонд называет сохранение высоких процентных ставок со стороны ФРС.

По мнению МВФ, «нереализованные убытки от вложений в долгосрочные ценные бумаги приведут к тому, что у банков и небанковских организаций стоимость нового финансирования для домохозяйств и корпораций станет неуправляемой».

Кроме этого МВФ предупредил о последствиях негативных событий в американской финансовой системе для мира. Организация считает, что возможный спад деловой активности в США, укрепление доллара и высокие процентные ставки ФРС могут спровоцировать «значительные негативные макрофинансовые последствия для остального мира».

С марта в США закрылось три региональных банка: Signature Bank, Silicon Valley Bank и First Republic Bank. По данным Financial Times, банк Western Alliance, базирующийся в Аризоне, рассматривает вариант своей продажи.

Леонид Уварчев

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