Министр финансов США уточнила в письме Конгрессу, что дефолт может наступить 5 июня

«В свете поступления новых данных мы теперь считаем, что у министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения всех обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к 5 июня», — отмечается в документе, распространенном пресс-службой американского финансового ведомства. Ранее Йеллен неоднократно подчеркивала, что США могут оказаться в состоянии дефолта 1 июня.

Министр отметила, что призывает членов Конгресса «действовать как можно быстрее», чтобы поднять потолок госдолга с целью предотвращения дефолта в стране. Она подчеркнула, что продолжит предоставлять законодателям обновленные данные относительно этой ситуации.