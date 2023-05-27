00:23 (мск), источник: ТАСС

Министр финансов США уточнила в письме Конгрессу, что дефолт может наступить 5 июня

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии дефолта 5 июня, а не 1 июня, как ожидалось раньше. Об этом говорится в письме министра финансов США Джанет Йеллен руководству Конгресса, опубликованном в пятницу.

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Источник: AFP 2022

«В свете поступления новых данных мы теперь считаем, что у министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения всех обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к 5 июня», — отмечается в документе, распространенном пресс-службой американского финансового ведомства. Ранее Йеллен неоднократно подчеркивала, что США могут оказаться в состоянии дефолта 1 июня.

Министр отметила, что призывает членов Конгресса «действовать как можно быстрее», чтобы поднять потолок госдолга с целью предотвращения дефолта в стране. Она подчеркнула, что продолжит предоставлять законодателям обновленные данные относительно этой ситуации.

В письме Йеллен обращается прежде всего к спикеру Палаты представителей Конгресса республиканцу Кевину Маккарти. Его представители сейчас участвуют в консультациях с помощниками президента США Джо Байдена о повышении потолка госдолга.

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