Глава ФНС сделал «последнее китайское предупреждение» общепиту с нулевой выручкой

С 2022 года от НДС освобождены предприятия общепита, чья годовая выручка не превышает 2 млрд руб.

«Про общественное питание, мы подсчитали, у нас плюс 2,5 млрд руб. чисто налогов мы получили от отрасли за счет этого назовем его микроналогового маневра. Но при этом, мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, что прям очень бы мечтали открывать главу налоговый контроль Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция, поэтому будем считать это последним китайским предупреждением», — сказал господин Егоров в ходе форума (цитата по ТАСС).

Глава ФНС также рассказал, что российский бизнес с помощью площадки реструктуризации долга получил рассрочку на 670 млрд руб. Это позволило покрыть кассовый разрыв, продолжить работу и сохранить больше 120 тыс. рабочих мест. Как обратил внимание господин Егоров, 96 копеек с каждого рубля по наступившим срокам уже поступило в бюджет — погашено 592 млрд руб. «Ни один бизнес после реструктуризации не ушел в банкротство, а значит — это еще больший плюс бюджетам», — добавил он.

Согласно подсчетам сервиса «Контур. Фокус», в январе—марте 2023 года на рынке общепита по всей России прекратили работу 5,2 тыс. организаций — это на треть меньше год к году. Число открытий новых точек питания отстает от прошлогодних показателей.

Леонид Уварчев