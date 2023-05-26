В Госдуму внесли законопроект о вкладах для малоимущих

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает создание социальных банковских вкладов и социальных счетов для малоимущих людей, получающих меры социальной поддержки. Сведения о них должны быть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Согласно законопроекту, на социальном вкладе можно будет разместить не больше 50 000 рублей, внесение иностранной валюты не допускается.

Проценты должны выплачиваться каждый месяц путем перечисления на указанный клиентом другой счет, не на вклад. Размер процентной ставки будет переменным: он не должен быть меньше, чем действующая на дату начисления ключевая ставка Банка России, увеличенная еще на 1 процентный пункт. Банк обязан позволить в любое время пополнить вклад, частично снять или перевести деньги со вклада, а также расторгнуть договор по инициативе вкладчика — без уменьшения ставки и взимания комиссии.

Договор о банковском вкладе должен заключаться в электронной форме с использованием «Госуслуг». Банки будут не вправе отказаться от заключения договора с вкладчиком, соответствующим требованиям.

Но каждый клиент сможет иметь только один действующий договор социального вклада.

Договор заключается не более чем на один год и может продлеваться, если на дату пролонгации гражданин по-прежнему соответствует всем его условиям. Банки будут обязаны передавать сведения о социальных вкладах в специальный реестр.

Кроме того, законопроект подразумевает создание социального банковского счета, его наличие не будет противоречить наличию вклада. Кредитные организации не смогут взимать плату за открытие и обслуживание такого счета, за предоставление национального платежного инструмента и за совершение операций по этому счету в размере до 15 000 рублей в течение календарного месяца.

Банк должен будет начислять проценты на остаток денег на счете: на сумму до 50 000 рублей — по ставке не меньше ключевой минус 1 процентный пункт на дату начисления, на остаток больше 50 000 рублей — по установленной в договоре ставке.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года, кроме нескольких положений. Системно значимые банки будут обязаны реализовывать все положения закона со дня вступления, остальные — не позже чем через два года после этого. В числе соавторов законопроекта — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и член того же комитета Вячеслав Макаров.

Максимальный размер социального вклада уменьшился в два раза в сравнении с черновиком, с которым в феврале ознакомился «Интерфакс». С идеей нового типа банковского вклада для людей с низкими доходами в ноябре 2021 года выступил Банк России. Он сам не обладает правом законодательной инициативы. По оценке Росстата, уровень бедности в России в 2022 году составил 9,8% населения: 14,3 млн людей жили с доходами ниже границы бедности. В сравнении с 2021 годом число сократилось на 1,7 млн. В четвертом квартале 2022 года граница бедности составила 13 762 рубля.