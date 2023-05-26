В ЦБ усомнились в возможности дефолта в США

«Сегодня уже пошла информация о том, что переговоры [по повышению потолка госдолга] идут достаточно успешно. Конечно, если будут неплатежи, то это чревато волатильностью на рынках, прежде всего нужно будет думать, как жить в этих новых условиях», — сказала Юдаева.

При этом она подчеркнула, что для РФ волатильность «меньше важна» из-за закрытых рынков и собственных ограничений.

Дефолт может повлиять на российский рынок через экспорт.

«До нас это дойдет, как обычно, через экспортную выручку наших компаний. Но, опять-таки, я думаю, что это все очень гипотетический сценарий», — заключила первый зампред.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что президент США Джо Байден и спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти близки к заключению соглашения по повышению потолка госдолга до $31,4 трлн. Планируемая сделка также предполагает одновременное ограничение расходов по большинству статей.

Днем ранее, 25 мая, в возможности дефолта в США также усомнился президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

Палата представителей (нижняя палата парламента США) в конце апреля одобрила законопроект о повышении лимита госдолга, но при значительном ужесточении бюджетной политики, в том числе сокращении государственных расходов. В палате представителей республиканцы обладают большинством, чтобы закон прошел дальше, необходимо его утверждение в сенате, где в свою очередь преобладают демократы.