Путин предложил объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда

«Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу — объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда», — сказал глава государства в пятницу на встрече с членами « Деловой России ».

На взгляд президента, во время пятилетия нужно заняться «улучшением делового и инвестиционного климата». «Эта работа ведется, но ее нужно продолжать», — указал он. Также глава государства считает необходимым отнести к числу приоритетов на Пятилетие созидательного предпринимательского труда «рост эффективности и модернизацию отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами». «Ждем здесь и содержательных предложений от “Деловой России”, РСПП, “Опоры России” и других бизнес-объединений», — заверил Путин.