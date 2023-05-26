17:06 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда.

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Источник: Reuters

«Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу — объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда», — сказал глава государства в пятницу на встрече с членами «Деловой России».

По словам Путина, такое пятилетие следует «наполнить не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой».

На взгляд президента, во время пятилетия нужно заняться «улучшением делового и инвестиционного климата». «Эта работа ведется, но ее нужно продолжать», — указал он. Также глава государства считает необходимым отнести к числу приоритетов на Пятилетие созидательного предпринимательского труда «рост эффективности и модернизацию отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами». «Ждем здесь и содержательных предложений от “Деловой России”, РСПП, “Опоры России” и других бизнес-объединений», — заверил Путин.

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