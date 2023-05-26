Президент Всемирного банка не ожидает дефолта в США

«Если не повысить потолок госдолга, то случится дефолт. Это нежизнеспособный выбор. Поэтому я выступаю за то, чтобы в определенный момент люди выдохнули и изменили закон. В итоге лимит на траты будет установлен до того момента, как будет достигнут», — объяснил господин Малпасс.
Глава ВБ также считает необходимым принять меры по сокращению расходов. Он положительно оценил то, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. «Как минимум, одно дело сделано», — добавил Дэвид Малпасс.
В Минфине США предупреждали, что к июню у ведомства могут закончиться деньги из-за достижения потолка госдолга. Если до этого времени демократам и республиканцам в Конгрессе и администрации Джо Байдена не удастся урегулировать вопрос, США будет грозить национальный дефолт, который ударит по всей мировой экономике.