Президент Всемирного банка не ожидает дефолта в США

«Если не повысить потолок госдолга, то случится дефолт. Это нежизнеспособный выбор. Поэтому я выступаю за то, чтобы в определенный момент люди выдохнули и изменили закон. В итоге лимит на траты будет установлен до того момента, как будет достигнут», — объяснил господин Малпасс.

Глава ВБ также считает необходимым принять меры по сокращению расходов. Он положительно оценил то, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. «Как минимум, одно дело сделано», — добавил Дэвид Малпасс.