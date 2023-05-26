Как возможная четырехдневка в России отразиться на финансовых рынках?

С одной стороны, дополнительный день отдыха может способствовать более высокой продуктивности сотрудников, а улучшение производительности может положительно сказаться на корпоративных прибылях компаний и, в конечном счете, привести к росту стоимости акций, полагает Евгений Коган, основатель телеграм-канала @bitkogan.

Кроме того, увеличение количества свободного времени у работников может стимулировать потребительский спрос. Получив дополнительный день для отдыха и развлечений, люди будут больше тратить на различные товары и услуги. Рост потребительского спроса может иметь положительный эффект на компании и финансовые рынки.

Но есть и обратная сторона. Сокращение рабочей недели на один день может привести к уменьшению времени, доступного для торгов на финансовых рынках, что может привести к снижению рыночной ликвидности и объема сделок.

Конечно этот эффект будет временным и в итоге все подстроятся под новый график. Однако период адаптации вызовет временное увеличение волатильности. Евгений Коган инвестбанкир

Большинство (81%) российских компаний поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней, при этом только 4% рассматривают эту возможность в ближайшие годы, таков вывод опроса hh.ru, провденного в мае среди почти 700 предприятий. Главным плюсом четырехдневки называют уменьшение выгорания у сотрудников, основным недостатком — необходимость урезания зарплат.