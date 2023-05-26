ЦБ: российский значимый банк выделил замороженные активы в отдельное юрлицо

«Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон и уже есть принятое решение. Один из банков системно значимых уже прошел эту процедуру. Буквально недавно приняли такое решение, выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо», — добавила Полякова (цитата по «Прайму»).

Полякова не уточнила, какая именно кредитная организация сделала это.

Летом 2022 г. президент РФ подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят замороженные активы. Расчеты с иностранными клиентами предполагается проводить через новую структуру. Таким правом банки могут воспользоваться до 1 июля.

В апреле зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказывал о сложностях в процедуре реорганизации, пишет РБК. По его оценке, ВТБ мог бы вывести с баланса порядка 180 млрд руб. заблокированных активов.