В Сбербанке связали падение цен на жилье с уехавшими россиянами

Отъезд россиян отразился на снижении цен на квартиры в России, рассказал главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников на Всероссийской банковской конференции, передает корреспондент РБК.

«Мы тоже фиксируем падение цен на недвижимость, но на самом деле это падение не является фронтальным. Большей частью оно затронуло столичные рынки с большим инвестиционным спросом, где большую роль играли вот эти самые уехавшие [россияне], которые сейчас продают квартиры — цены падают, они тянут за собой [вниз] и цены на первичном рынке, хотя они реагируют меньше. В регионах мы это (падение цен на недвижимость. — РБК) видим в меньшей степени», — отметил Матовников.

«Например, сейчас только в четверти регионов на первичке случилось какое-то падение к августу 2022 года, когда был пик цен, а на вторичке таких регионов совсем ничего. Более того, в последние два месяца цены развернулись. В наших стресс-тестах мы исходили из падения цен на недвижимость на 15%. По всей видимости, мы не достигнем даже на самых пострадавших рынках 10%», — добавил он.

В целом Сбербанк в 2023 году ждет охлаждения на рынке жилой недвижимости и снижения цен в среднем по России на 5%, говорила старший управляющий директор, директор аналитического управления банка Наталья Загвоздина.

В каких-то регионах цены на недвижимость снизятся более чем на 5%, в других останутся без изменений, а в некоторых возможен рост в силу разных факторов, отмечала она.

В частности, текущая ситуация на рынке жилой недвижимости заставит застройщиков снизить цены на первичное жилье, заявлял министр строительства Ирек Файзуллин:

Когда закупки будут прекращаться, рынок все равно будет требовать от девелоперов снижения и нахождения компромисса с покупателям. Поэтому я надеюсь, что снижение может начаться в ближайшее время.

Во вторичке, по оценке ЦИАН, в 2022 году средняя цена квадратного метра в крупных городах выросла на 9,5% (в основном в первые четыре месяца 2022-го, с мая цены находятся в стагнации).

Единственным городом, где в декабре цена «квадрата» была дешевле, чем в январе, стала Москва: 302,2 тыс. руб. против 303,4 тыс. руб.

В марте 2023 года средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Москве составила 301,9 тыс. руб. за метр, увеличившись за месяц на 0,1%. Рост был зафиксирован впервые почти за год, с апреля 2022 года.

Научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов оценивал для РБК, что с 24 февраля 2022 года из России в целом уехали 500−700 тыс. человек. Социолог Любовь Борусяк, выступая на сессии Апрельской конференции ВШЭ 5 апреля, предположила, что уехали 600−700 тыс. человек.