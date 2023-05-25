Страховые выплаты банкам за умерших заемщиков отрегулируют законом

В четверг, 25 мая, Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О потребительском кредите (займе)». Согласно им, при наступлении страхового случая по договорам кредитного страхования, например смерти, инвалидности, заболевания и т. д. , банк будет обязан предъявить страховщику требование о выплате страхового возмещения. Эти средства банк направит в счет оплаты потребительского кредита, следует из законопроекта. Расчет задолженности заемщика после наступления страхового случая будет вестись согласно условиям заключенного договора страхования, говорится там.

В пояснительной записке отмечается, что документ подготовлен для борьбы с практикой, когда кредитные организации взыскивают с заемщиков или их правопреемников кредитную задолженность, которая должна быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения.

Страховая выплата всегда осуществляется в заявительном порядке, то есть кто-то должен попросить страховую компанию осуществить выплату, представить документы, подтверждающие наступление страхового случая, и только после этого страховщик осуществляет проверку документов, фактов, страховую выплату, поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. При этом вице-президент ВСС Виктор Дубровин уверяет, что в настоящее время «существует практика, когда кредитные организации и страховые компании в подобных случаях стараются активно взаимодействовать и минимизировать сроки и логистику выплат».

Однако эксперты отмечают, что проблема серьезная. «Наша практика показывает, что нередко наследники не в курсе ни о долговых обязательствах наследодателя, даже если они состоят в супружеских или близкородственных отношениях, ни о существующих договорах страхования, сопровождающих кредиты умерших или пострадавших заемщиков», — указывает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, анализ судебной практики по таким спорам показывает, что в большинстве случаев выносятся судебные решения, обязывающие наследников платить по счетам наследодателя. «В этих решениях вопросов к страховым фирмам почти не встречается, при этом, согласно действующему законодательству, банки не обязаны удостоверяться, какие случаи считаются страховыми, и требовать выплаты от страховщиков», — отмечает она.

Необходимо учитывать, что в подавляющем большинстве случаев при выдаче кредита договор страхования заключается с теми страховыми компаниями, которые сотрудничают с банком. Очевидно, что от подобного взаимодействия — получения страховки у дружественной банку страховой компании — эти организации получают взаимную выгоду, отмечает управляющий партнер Vinder Law Office Артем Абрамов.

Юристы уверены, что законопроект создаст более прозрачные условия получения страхового возмещения после наступления страхового случая.

По словам управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, банки фактически включают страховку в договор при кредитовании, однако не получают информации от страховых компаний в случае наступления такого случая, так как коммуникация — кредитор, страховая и, например, наследники заемщика — не отлажена. Таким образом, законопроект отрегулирует эти слабые стороны и позволит банкам напрямую обращаться к страховым компаниям для получения страховой выплаты в случае возникновения такой необходимости. Впоследствии это снизит давление на судебную систему и защитит права наследников от чрезмерного давления со стороны кредиторов, считает эксперт.

При этом кредитные организации будут в случае принятия поправок еще более тщательно подходить к выбору страховых компаний, поскольку будут заинтересованы не только в финансовой выгоде от самого факта предложения заемщику заключить договор страхования с конкретным страховщиком, но и в том, чтобы страховщик надлежащим образом в дальнейшем исполнял свои обязательства перед банком по выплате страхового возмещения, отмечает господин Абрамов.