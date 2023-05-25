«Сбер» увидел рост доходов россиян в 2022 году при их официальном спаде

Реальные доходы населения России (денежные доходы с поправкой на уровень инфляции) по итогам 2022 года могли на самом деле вырасти — вопреки официальным данным об их снижении. К такому выводу пришли авторы обзора SberCIB Investment Research «Экономика России» за май, с которым ознакомился РБК.

«Росстат отметил снижение реальных доходов населения на 1,5% с уровня 2021 года. При этом с учетом возросшей недооценки финансовых вложений реальные доходы населения могли вырасти на 1,6% [в 2022 году]», — говорится в обзоре.

Под недооценкой финансовых вложений эксперты подразумевают большое расхождение между данными ЦБ и Росстата о размере инвестиций населения в финансовые активы в 2022 году. «Разница между оценками Банка России и Росстата оказалась внушительной — 5,8 трлн руб.», — отмечается в обзоре. Так, чистые финансовые вложения, по оценке ЦБ, достигли 9,6 трлн руб. в этот период, в то время как по версии Росстата показатель составил только 3,8 трлн руб. «Росстат систематически недооценивает подобные финансовые операции», — констатируют аналитики.

Аналитики SberCIB отмечают, что получили данные Росстата по чистым финансовым вложениям (вложения населения в финансовые активы минус принятие обязательств) расчетным способом на основе баланса денежных доходов, расходов и сбережений населения за 2022 год: из сбережений (около 5,8 трлн руб.) они вычли вложения в недвижимость (1,8 трлн руб.), а также расходы на покупку скота и птицы (примерно 140 млрд руб.). Росстат официально структуру сбережений населения за 2022 год не публиковал.

По «остаточному» принципу эксперты SberCIB оценили и расхождения ЦБ и Росстата по основным категориям финансовых вложений — операциям с ценными бумагами, инвестициям в наличную валюту и размеру депозитов. Так, хотя Росстат увеличил оценки инвестиций населения в ценные бумаги в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, они по-прежнему значительно отстают от оценок ЦБ: разница составила около 2 трлн руб., констатируется в обзоре. Ощутимо ниже оказались также данные статслужбы по вложениям в наличную валюту и депозиты (на 2,2 трлн и 1,7 трлн руб. соответственно).

На то, что Росстат недоучитывает вложения россиян в ценные бумаги, ранее указывали аналитики ЦБ. Особенно очевидно это стало в 2020 году, когда произошел существенный рост инвестиций граждан на фондовом рынке. Департамент исследований и прогнозирования ЦБ тогда оценил чистые вложения населения в ценные бумаги на основе депозитарной отчетности (ее сдают в ЦБ банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг) и заявил, что его оценка оказалась в разы больше, чем у Росстата. В 2022 году статслужба заказала научно-исследовательскую работу по улучшению учета в показателях благосостояния населения финансовых активов и доходов от них. Предполагалось, что ее результаты будут апробированы в 2023—2024 годах.

ЦБ использует более широкий спектр источников для данных по ценным бумагам, чем Росстат, сказал РБК экономист SberCIB Investment Research Артем Виноградов. В частности, Росстат не учитывает приобретение ценных бумаг напрямую, а рассчитывает их из отчета о наличном денежном обороте. К данным ЦБ, возможно, сложнее получить доступ, предположил эксперт.

РБК направил запрос в Росстат.

Как финансовые вложения влияют на статистику доходов.

Недооценка сбережений занижает оценку доходов населения, говорится в обзоре. «Несколько упрощая картину, скажем, что основой для оценки доходов населения служат данные по расходам и сбережениям. Причина этого в том, что официальная статистика не покрывает полностью доходы населения. Остается ненаблюдаемая часть, которая оценивается как балансирующая статья между суммой расходов и сбережений и наблюдаемыми доходами», — указывают аналитики SberCIB.

Например, по данным Росстата, в 2022 году общие расходы населения были напрямую оценены примерно в 73,3 трлн руб., а сбережения — почти в 5,8 трлн руб. Отсюда общие доходы были посчитаны как сумма расходов и сбережений, а именно 79,1 трлн. Однако напрямую посчитанные доходы составили меньшую сумму, а разница — это и есть ненаблюдаемые, или «прочие» доходы. По данным Росстата, в 2022 году прочие денежные поступления россиян составили примерно 8,5 трлн руб. (из них определенная часть, но Росстат не раскрывал, какая точно, — это чисто балансовый показатель).

В SberCIB предложили альтернативную методику оценки реальных доходов населения, в рамках которой комбинируются источники данных: у Росстата берутся статистика по инвестициям в недвижимость и расходы на домашнюю птицу и скот (то есть сбережения за вычетом вложений в финансовые активы, поскольку последние систематически недооцениваются), а у Банка России — по чистым инвестициям в финансовые активы, которые считаются более полными и надежными. «В итоге в 2022 году, по версии Росстата, реальные доходы выросли на 2,8% с уровня 2018 года, а по нашей оценке, рост мог составить 6,7%. В то же время доходы на душу населения в 2022 году составляли 44,9 тыс. руб., по оценке Росстата, и 48,2 тыс. руб., по нашим расчетам», — говорится в обзоре.

Если приведенные оценки верны и среднедушевые доходы в 2022 году действительно были выше, чем оценивает Росстат, то недоучет, скорее, наблюдался у наиболее обеспеченных слоев населения (у 20-процентной группы с наибольшими доходами), предполагают аналитики. У этой группы граждан доходы намного превышают расходы, и изменение доходов сказывается в большей степени на объемах сбережений, в то время как расходы меняются незначительно, пояснили они.

Какие претензии есть к оценкам доходов населения от SberCIB.

Принципиально оценки SberCIB выглядят логичными, но масштаб эффекта выглядит неправдоподобно большим, сказал РБК экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Недоучет финансовых сбережений граждан действительно занижает оценку «ненаблюдаемых» доходов. Этот эффект хорошо известен и обычно находится на уровне около 2 трлн руб., указал он.

Но оценка в 5,8 трлн руб., по мнению эксперта, завышена, так как явных объяснений для такого бума в ненаблюдаемых доходах нет. Согласно отчету Банка России, наибольший прирост активов в 2022 году пришелся на три позиции (депозиты, наличная валюта и акции), по которым были произведены уточнения на основе статистики внешнего сектора. Скорее всего, эти уточнения не были связаны с доходами 2022 года и поэтому не отражаются в статистике Росстата, предположил Исаков.

В целом предложенная SberCIB методика оценки реальных доходов выглядит разумно, хотя вывод о положительной динамике 2022 года и контринтуитивен, согласился директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Однако без объяснения причины исторического расхождения между данными Банка России и Росстата сложно выбрать более правильную методику, указал он.

Технически рост финансовых вложений в 2022 году может быть связан с ростом нормы сбережения — тут есть мотив предосторожности и влияние изменений в доступности привычных потребительских товаров и услуг, полагает эксперт. По данным SberCIB, в 2022 году норма сбережения составила 16% от располагаемых доходов, достигнув максимальных значений. При этом Росстат оценил норму сбережений на уровне 9%.