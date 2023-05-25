С 1 июня банки начнут менять условия по кредитам: Какие новшества ждут заёмщиков

Банк России анонсировал поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу: с 1 июня 2023 года — 20%, с 1 января 2024 года — 30%. 18 мая указом президента РФ утверждён перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам.

Правительству поручено до 15 июня представить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам.

На эти моменты обратил внимание ведущий юрист «Европейской юридической службы» Евгений Корнеев.

Он добавил, что правительству совместно с Банком России поручено осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на его поддержку. Первый доклад по этой теме ожидается 5 июня и дальше будет составляться ежеквартально.

— Регулятор был обеспокоен увеличением высокорискованных ипотечных кредитов, предоставленных заёмщикам с низким первоначальным взносом и с высоким уровнем финансовой нагрузки. Всё это начало раздувать ипотечный пузырь. Центробанк вмешался, чтобы не ухудшать ситуацию на рынке недвижимости. ЦБ давно сигнализировал о росте долговой нагрузки ипотечных заёмщиков, которая у многих достигла 80%: 100 тысяч заработал — 80 тысяч отдал. В норме считается, что такой показатель не должен превышать 50%, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Сейчас ситуация с изменением условий по ипотечным кредитам выглядит достаточно сложной для заёмщиков.

Банки вводят новые меры, которые могут привести к повышению ставок и уменьшению объёма выдачи кредитов на покупку жилья. Однако эксперты отмечают, что данная ситуация может привести к снижению цен на некоторые виды недвижимости. Это будет выгодно для покупателей, заинтересованных в покупке жилья без ипотеки или с небольшим кредитом.

— Ипотека всегда хороша тем, что она даётся на большой срок. Когда люди берут ипотеку на 15, 20, 30 лет, у них есть большой срок для того, чтобы подумать, каким образом за неё расплачиваться, надо ли поменять работу, найти какую-то подработку. Это всегда мощный стимул для того, чтобы больше зарабатывать либо контролировать свои расходы. Ипотеку же, в свою очередь, можно гасить досрочно. Учитывая то, что у нас есть льготные ипотеки и семейные, а также для IT-сектора, то государство постоянно предпринимает меры для того, чтобы ипотека оставалась флагманским продуктом, — считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Владислав Антонов пояснил, что в целом клиенты всё ещё смогут рассчитывать на получение ипотечных кредитов, но, возможно, на более жёстких условиях, связанных с повышением процентных ставок и требований к первоначальному взносу.

— Начнём с того, что околонулевых ипотек больше не будет. ЦБ РФ с 1 мая увеличил надбавки для высокорискованных кредитов. Прежде всего новые правила коснутся сегмента ипотеки для дольщиков. Но регулятор ещё подумывает ввести надбавки по таким кредитам в течение года после ввода дома в эксплуатацию. Плюс планируется и далее ужесточать требования к льготной ипотеке от застройщика, — рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Аналитики УК «Альфа-Капитал» считают, что, скорее всего, банки начинают корректировать работу с учётом новой конъюнктуры и обновлённого портрета заёмщика. Они попробуют снять с себя определённую часть риска, увеличив порог первоначального взноса. Обычно одновременно растёт и ставка, но здесь кредитные организации будут наблюдать за позицией Банка России.

Возможно, в рамках сокращения собственных рисков банки и пойдут на некоторое повышение ставки, но по краткосрочным и среднесрочным кредитам.

Кстати, в Госдуме рассчитывают уже в июне принять закон о самозапрете на выдачу кредитов. Когда он вступит в силу, каждый сможет через «Госуслуги» самостоятельно установить себе такое ограничение. Это поможет решить многие проблемы, с которыми сейчас сталкиваются заёмщики. В частности, удастся сократить число мошеннических операций, которых сейчас немало.