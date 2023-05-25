После пересмотра данных по ВВП за первый квартал экономика Германии вошла в рецессию

Ранее эксперты уже прогнозировали рецессию в Германии. Так, на прошлой неделе об этом заявляла финансовый директор Commerzbank Беттина Орлопп. По мнению аналитиков, этому в первую очередь способствовал рост цен, из-за чего потребление домохозяйств в первом квартале снизилось на 1,2%. «Под гнетом огромной инфляции германские потребители потянули за собой всю экономику», — отметил аналитик DekaBank Андреас Шойерле. Инфляция в Германии находилась на уровне 7,4% в годовом выражении в марте.

В свою очередь, промышленность и другие секторы экономики показывают положительные результаты. В первом квартале инвестиции в промышленное оборудование выросли на 3,2%, в строительство — на 3,9%. «Теплой погоды зимой, восстановления промышленной активности, которой помогло открытие Китая (после ковидных ограничений прошлого года. — “Ъ”), и улучшения ситуации с цепочками поставок оказалось недостаточно для того, чтобы вывести экономику из опасной зоны рецессии», — прокомментировал это глава подразделения банка ING по макроэкономике Карстен Бжески. Правительство Германии при этом прогнозирует рост экономики в 2023 году в целом на 0,4%.