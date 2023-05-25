Почему снижаются цены на газ и кто на этом заработает?

Сезонное снижение спроса на газ, начиная с марта, вкупе со снижением спроса на газ со стороны крупнейших промышленных потребителей газа (прежде всего, европейских производителей азотных удобрений) после реализации ими планов по остановке части производственных мощностей в первом полугодии 2022 года на фоне резкого роста цен на газ тогда) оказало существенное давление на цены на газ. В частности, котировки природного газа на хабе TTF потеряли около 80% от максимальных уровней цен декабря прошлого года и опустились в моменте ниже $300 за тыс. куб. м. Стоит отметить, что форвардная цена на газ с поставкой через 6 месяцев на TTF (крупнейшая европейская площадка по торговле газом) находится сейчас вблизи уровня $490 за тыс. куб. м., отражая ожидания участников рынка относительно восстановления цен к зимнему периоду на фоне сезонного повышения спроса на газ.