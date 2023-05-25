15:38 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Почему снижаются цены на газ и кто на этом заработает?

Александра Фалкова, портфельный управляющий УК «Первая» рассказала Финансам Mail.ru о переменах не энергетическом рынке, которые могут оказать влияние на добывающую отрасль и акции добывающих компаний.

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Источник: Reuters

Более теплая погода зимы 2022−2023 года создала условия для менее активного расходования запасов газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ). В результате, текущий уровень заполнения европейских хранилищ (по данным GIE Europe) находится на максимальных уровнях за последние 5 лет, составляя порядка 66,5%

Александра Фалкова

Результат на лицо. Менее года назад цена газа в ЕС превышала $2000 за тысячу кубометров, а сейчас она находится в районе отметчки в $300.

Сезонное снижение спроса на газ, начиная с марта, вкупе со снижением спроса на газ со стороны крупнейших промышленных потребителей газа (прежде всего, европейских производителей азотных удобрений) после реализации ими планов по остановке части производственных мощностей в первом полугодии 2022 года на фоне резкого роста цен на газ тогда) оказало существенное давление на цены на газ. В частности, котировки природного газа на хабе TTF потеряли около 80% от максимальных уровней цен декабря прошлого года и опустились в моменте ниже $300 за тыс. куб. м. Стоит отметить, что форвардная цена на газ с поставкой через 6 месяцев на TTF (крупнейшая европейская площадка по торговле газом) находится сейчас вблизи уровня $490 за тыс. куб. м., отражая ожидания участников рынка относительно восстановления цен к зимнему периоду на фоне сезонного повышения спроса на газ.

Александра Фалкова

Тем временем, в след за ценой на газ снижаются и котировки акций «Газпрома», чему способствовала не только международная коньюнкрутра, но объявления компанией планов не выплачивать финальные дивиденды. Это сказалось и индексе Мосбирже, который перешел к небольшому снижению.

Очевидно, что столь резкое снижение цены на газ негативно для финансовых показателей производителей и экспортеров природного газа на европейский рынок. Также снижение цен на газ оказало давление на котировки акций электроэнергетических компаний, основной бизнес которых связан с производством и реализацией электроэнергии, цены на которую существенно коррелированы с ценами на газ. Среди отраслей, для которых снижение цены на газ может быть позитивным фактором, стоит выделить европейских производителей азотных удобрений. Некоторые из этих компаний уже заявили о планах по запуску остановленных в 2021—2022 году производственных мощностей.

Александра Фалкова
портфельный управляющий УК «Первая»

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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