Минфин допустил повышение гарантийного возмещения по долгосрочным сбережениям россиян

Гарантийное возмещение по средствам, внесенным в рамках программы долгосрочных сбережений, в случае появления необходимости могут повысить с предусмотренных сейчас 2,8 млн рублей, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В принципе мы при подготовке законопроекта рассматривали возможность безлимитной гарантии. После запуска законопроекта, если мы увидим, что такие счета действительно будут, можно рассмотреть в дальнейшем увеличение лимита и дальше», — заявил Моисеев в Госдуме. Он отметил, что «нередко бывает, когда цифра повышается», но «для запуска» размер возмещения составит 2,8 млн рублей.

Замминистра отметил, что средства, которые гражданин может перевести из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС), в этой сумме не учитываются.

Те средства, которые он переведет из системы ОПС, они к этому дополняются. Если у гражданина в системе ОПС есть условно 300 000 рублей, значит, это сверху. Алексей Моисеев замминистра финансов

Депутаты 25 мая в первом чтении приняли законопроект Минфина и ЦБ о долгосрочных накоплениях, который предлагает регулярно вносить взносы с зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Его главная новация — гражданам позволят распорядиться «замороженными» в 2014 году пенсионными накоплениями.

Минфин позиционирует программу как возможность получить прибавку к пенсии, оплатить высшее образование детей или дорогостоящее лечение.