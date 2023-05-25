«Аструм» сыграет на деньги

«Ъ» обратил внимание, что ООО «Аструм» (Astrum Entertainment, входит в АО «Мультипликатор групп») в начале мая зарегистрировало сайт AdvertDA. Судя по опубликованной на сайте информации, AdvertDA — сервис для монетизации стримингов. «Ъ» попробовал пройти регистрацию в сервисе, однако она оказалась недоступна.

АО «Мультипликатор групп» учреждено в 2021 году, на 100% принадлежит Кириллу Примакову. В декабре 2022 года компания получила игровые активы My.Games, которая объявила об уходе с российского рынка, — компанию «Пиксоник» и ООО «Май Геймс» (сейчас переименовано в «Аструм»). Помимо этого, «Аструм» учредила СП с дистрибутором игр Innova (владеет маркетплейсом игр 4Game, в портфеле группы Battle Teams 2, ArcheAge, Lost Ark, Perfect World, «Аллоды Онлайн» и др.).

AdvertDA — новая платформа для рекламной монетизации стримеров, которая будет запущена Astrum Entertainment, она будет работать на территории России, объяснил «Ъ» гендиректор «Аструм» Сергей Ефремов:

«Ранее подобный функционал предлагала платформа Donation Alerts, которая принадлежит My.Games и закрыла рекламную монетизацию для региона».

Рекламная монетизация (размещение рекламы брендов во время трансляций) на Donation Alerts действительно больше не работает, но проблем с получением донатов (вознаграждений) от российских зрителей в сервисе нет, говорит стример Максим Дворянчиков (JeySunTV).

До февраля 2022 года российские стримеры пользовались в основном зарубежными сервисами монетизации трансляций, например, Twitch. Но в марте 2022 года компания остановила выплаты в РФ. Сейчас на рынке работает несколько подобных сервисов: QIWI Donate (принадлежит QIWI), «ЮStream» («ЮMoney»), Donation Alerts и Boosty (судя по опубликованной на сайте политике конфиденциальности, также принадлежат My.Games). В My.Games от комментариев отказались.

По итогам 2019 года QIWI оценивала объем рынка игрового стриминга и донатов в 21,6 млрд руб. с потенциалом роста в 20% в год (данные по 2022 году в QIWI не представили). В «ЮMoney» подсчитали, что по итогам 2022 года оборот донатов на платформе «ЮStream» вырос на 23% год к году, а среднее число переводов одного пользователя увеличилось на 20%. Абсолютные данные в компании также не раскрыли.

Источник «Ъ» в крупной российской игровой студии считает, что запуск подобной платформы говорит о том, что Astrum Entertainment начала выстраивать экосистему сервисов вокруг площадки 4Game: «Это может помочь привлечь на нее аудиторию».

AdvertDA не станет конкурентом для действующих сервисов, а скорее предоставит стримерам базу рекламных предложений, считает гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин: «Такой функционал выглядит актуальным, но не до конца понятен формат вознаграждений стримерам: будет ли это выплата за сам факт интеграции рекламы или, что более вероятно, будет оцениваться ее результативность».

По словам владельца одноименного PR и influence-маркетинг агентства Марины Суполяриной, сейчас у стримеров и блогеров, зарабатывающих на донатах, есть проблемы с выводом средств от зрителей из СНГ и других регионов вне России: «Это существенная часть их аудитории, поэтому стримерам приходится использовать различные механизмы для вывода средств с сервисных аккаунтов». В этой связи, добавляет госпожа Суполярина, есть спрос на сервис, который позволит российским блогерам и стримерам «наладить получение выплат».