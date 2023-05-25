ArsTechnica: у обанкротившейся компании Virgin Orbit был ужасный бизнес-план

Издание утверждает, что команда инженеров Virgin Orbit проделала великолепную работу. «Проблема заключалась в руководстве Virgin Orbit, включая главного исполнительного директора Дэна Харта и ее основателя сэра Ричарда Брэнсона», — говорится в публикации.
ArsTechnica также пишет, что на разработку ракеты LauncherOne и системы воздушного старта с самолета-носителя 747 ушел почти миллиард долларов. При этом уже в 2020 году было ясно, что Virgin Orbit никогда не вернет эти средства, так как один запуск LauncherOne оценивался в 12−15 миллионов долларов.
Другой проблемой стартапа было избыточное количество сотрудников — содержание 700 человек требовало около 150 миллионов долларов в год, не включая расходов на помещения, аренду и оборудование.
Издание считает, что компания могла бы выйти на безубыточность, проводя 30 пусков в год, чего до сих пор не может позволить себе успешный конкурент Virgin Orbit — стартап Rocket Lab.
ArsTechnica напоминает, что решить финансовые трудности не удалось и после выхода на биржу, так как вместо 383 миллионов долларов Virgin Orbit удалось привлечь всего 68 миллионов.
«Источники сообщают, что даже со все более ужасающими финансовыми ресурсами Харт мало что сделал для сокращения расходов», — сообщили авторы материала.
ArsTechnica заключает, что правительства США и Великобритании, которые могли бы спасти компанию, не проявили к ней интереса. Вашингтон уже располагает ракетой воздушного старта Pegasus компании Northrop Grumman, которая решает те же задачи, что и LauncherOne. Лондон же, как напоминает издание, разочаровался в Virgin Orbit после неудачного пуска LauncherOne, состоявшегося в январе на территории Великобритании.
В мае издание SpaceNews сообщило, что большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast.