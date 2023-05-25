Акции Nvidia подорожали почти на 30% на прогнозе о росте доходов благодаря ИИ

Акции американской Nvidia резко подорожали после того, как компания улучшила прогноз о росте выручки до $11 млрд в квартале, который закончится в июле. Это на 33% больше, чем годом ранее. На премаркете биржи Nasdaq рост бумаг по состоянию на 13:40 мск составлял 27,25% — до $388,67 за акцию.

Если прирост сохранится после открытия основной торговой сессии, то капитализация Nvidia вырастет на $189 млрд, до $944 млрд, а ее акции покажут самый большой однодневный скачок в истории американского рынка, побив рекорд Apple, подсчитал Bloomberg.

Apple установила свой рекорд 10 ноября 2022 года, когда ее рыночная капитализация выросла за сутки на $190,9 млрд. До этого лидером по однодневному приросту капитализации был Amazon с $190,8 млрд, напоминает Bloomberg.

«Единственное, что мы можем сказать — вау», — заявил Bloomberg аналитик Evercore ISI Си Джей Мьюз, комментируя прогноз Nvidia. «Очевидными движущими силами здесь являются ускоренные вычисления и генеративный ИИ, но величина роста в условиях ограниченных поставок просто поразительна», — признал он.

Nvidia — крупнейший производитель современных чипов, необходимых для обучения нового поколения сервисов искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Инвесторы рассчитывают, что на фоне популярности ChatGPT и других чат-ботов спрос на процессоры, которые могут ускорить работу искусственного интеллекта, будет расти.

Акции конкурентов Nvidia также резко дорожают. Бумаги производителя микросхем Advanced Micro Devices на премаркете подскочили на 10%, акции Taiwan Semiconductor Manufacturing росли на 6%, бумаги SK Hynix в Сеуле подорожали на 5,94%.

В совокупности производители чипов заработали за сутки более $260 млрд, несмотря на опасения по поводу дефолта по госдолгу США и замедления экономического роста в Китае.