11:54 (мск), источник: Ведомости

ВЦИОМ: число российских семей с кредитами выросло до 46%

В России с 2009 г. почти в два раза выросло число российских семей с кредитами и в 2023 г. достигло 46%. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

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Источник: РИА "Новости"
По данным службы, в 2009 г., когда проводился первый опрос о наличии в семье кредитов, показатель составил 26%. Пиковой точки кредитная активность достигла в 2017 г. Тогда доля россиян, в чьей семье были кредиты, составляла 58%. После чего активность снижалась, что «связано с общей социально-экономической стагнацией в период пандемии», считают в социологической службе.

К росту показатель вернулся в 2021 г. (53%), но уже в 2022 г. положительная динамика сменилась падением — до 51%. «Последний год для России также стал непростым в экономическом плане: санкции, изменения на потребительском рынке, сложности долгосрочного планирования — все это сказалось в том числе и на готовности брать кредиты», — делают вывод во ВЦИОМ. За последние несколько лет сократилась и доля семей, у которых три и более кредита — с 11% в 2020 г. до 7% в 2023 г.

Также небольшие изменения произошли и в социальном портрете заемщиков. Исследование показало, что за последние 10 лет выросла кредитная активность старшего населения (60 лет и более). Если раньше эта категория брала кредиты в 2,2 раза реже, чем остальные россияне, то сейчас разрыв сократился до 1,6 раза.

22 мая Банк России сообщил, что сократил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 г. В ЦБ уточнили, что такое решение необходимо для «ограничения роста закредитованности граждан», путем «дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов».

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