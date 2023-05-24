В ЦБ предостерегли от «заражения» криптовалютами всей финансовой системы России

Использовать криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности следует так, чтобы это не привело к их распространению по всей финансовой системе России, заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева на Евразийском экономическом форуме, передает «Интерфакс».

«Наше главное условие, как Центрального банка, чтобы создание таких платформ не привело к заражению криптовалютами нашей финансовой системы и не создало ажиотаж в обществе, связанный со стремлением держать такие суррогаты», — указала первый зампред Банка России.

По словам Юдаевой, регулятор всегда был и остается против использования криптовалюты внутри страны. При этом, продолжила она, ЦБ считает, что криптовалюты и цифровые активы могут использоваться в международной торговле.

В апреле группа депутатов внесла в Госдуму поправки в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, которые позволяют ЦБ создать экспериментальную площадку для использования криптовалют и цифровых финансовых активов в международных расчетах.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что регулированием отрасли криптовалют в России может заняться Федеральная налоговая служба. В базовом варианте предполагается, что россияне смогут лишь добывать криптовалюту и продавать ее на внешних площадках, напомнил чиновник, «ни купить обратно, ни расплатиться» ею будет нельзя.

11 мая, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал ускорить процесс легализации криптовалюты в России. Если раньше у российских властей были разные позиции по поводу использования криптовалюты во внешнеторговых расчетах, то сейчас все согласны с тем, что во внешних расчетах цифровая валюта должна активно использоваться, отметил депутат.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 17 апреля в Госдуме заявила, что регулятор допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента.

В апреле «Ведомости» выяснили, что власти разрабатывают законопроект, который позволит создать национальную криптоплатформу — она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность. С помощью такой платформы экспортеры смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах. Подразумевается также, что в законопроекте будет новый ОКВЭД для майнеров: физлица и юрлица должны получить возможность вести бизнес легально и платить налоги, уточнил Алтухов.