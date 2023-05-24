Минфин унифицирует получение бюджетных средств компаниями

Действующие правила выделения поддержки бизнесу за счет бюджетов ранее признавались недостаточно прозрачными и эффективными, в том числе из-за концентрации мер в рамках разных механизмов на одних и тех же компаниях.

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, регламентирующего порядок отбора получателей субсидий, предоставляемых юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг (ст. 78 и 78.1 Бюджетного кодекса).

Отметим, что в прошлом году ведомство инициировало поправки к Бюджетному кодексу, меняющие правила распределения субсидий за счет унификации процесса и его перевода в электронный формат. Действующая схема ранее называлась недостаточно эффективной и фрагментированной, поскольку она регулируется многочисленными ведомственными актами и не увязана с показателями эффективности. «Сложившаяся практика… характеризуется сложностью для получателя поддержки получения информации о существующих мерах поддержки, непрозрачностью процесса планирования и распределения бюджетных средств, отсутствием обоснованного результата», — отмечал тогда Минфин в пояснительной записке к поправкам.

Как сейчас пояснили «Ъ» в ведомстве, законом о федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено предоставление субсидий на сумму около 1,9 трлн руб. «Информация об объеме таких субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, будет доступна после вступления для них в силу положений постановления с 1 января 2025 года и начала проведения ими отбора получателей субсидий в соответствии с положениями порядка на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки», — добавляют в ведомстве. Другими словам, объемы такой поддержки производителей за счет бюджетов регионов и муниципалитетов будут определены позже.

Согласно проекту, отбор получателей субсидий будет проводиться в электронном виде — в ГИС «Электронный бюджет» или на сайтах региональных и муниципальных информационных систем. Будет два способа отбора получателей — конкурсный (исходя из лучших условий достижения результатов предоставления субсидии) и через запрос предложений (исходя из соответствия критериям господдержки и очередности подачи заявок). Сохранение формального подхода при запросе предложений может объясняться отсутствием внятных критериев эффективности для разных отраслей и недостаточностью конкуренции. Конкретный способ отбора получателей субсидий определят ведомства — главные распорядители бюджетных средств (ГРБС). Перед отбором они могут создать комиссию, которая займется рассмотрением и оценкой заявок участников, либо привлечь экспертов для этих же целей.

Претендовать на участие в отборе на субсидии и гранты не смогут иностранные юридические лица и офшорные компании, которые, как известно, действующим законодательством отлучены от господдержки. Рассчитывать на субсидию также не смогут компании, которые уже получают бюджетное финансирование для достижения тех же целей, — это должно снять проблему «коллекционирования» компаниями льгот, предоставляемых по линии разных ведомств и бюджетных механизмов.

Кроме того, ГРБС могут установить другие ограничения для получателей: например, участник не должен находиться в процессе реорганизации и ликвидации, иметь задолженность по налогам и страховым взносам, а также по возврату других субсидий. Отдельно в проекте описаны требования к получателям субсидий из числа банков и лизинговых компаний. Новые правила начнут действовать с 2024 года, если речь идет о средствах федерального бюджета, и годом позже — если субсидии и гранты предоставляются из региональных и местных бюджетов.