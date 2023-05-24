Минэнерго обсуждает ограничение экспорта бензина, но не полный запрет

«Слово “запрет” мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации компаниям по наращиванию предложения и на ограничения. На снижение, но не на запрет», — сказал господин Шульгинов, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщило, что власти России могут ввести запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен. По данным агентства, такие меры рассматриваются в связи с сокращением Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов.

По словам Николая Шульгинова, розничные цены сейчас стабильны, валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне. «Будем мониторить и мониторим эту ситуацию и при необходимости выйдем с предложением, которое ФАС уже, смотрю, поддерживает, которое направлено на ограничение экспорта бензина и дизтоплива», — добавил он.

В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в два раза с июля 2023 года по июль 2024-го. Минфин полагает, что это позволит бюджету экономить 30 млрд руб. ежемесячно.

На фоне сокращения топливного демпфера, а также ремонтных работ на НПЗ цены на бензин достигли максимума с февраля 2022 года. Эксперты считают, что после решения Минфина прибыльность нефтеперерабатывающих заводов может упасть вдвое, из-за чего компании снова повысят оптовые цены.

Анастасия Ларина