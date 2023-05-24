Сможет ли юань вытеснить доллар?

Доля юаня в экспортных операциях России выросла за последний год с 2 до 18%, в импорте — с 5 до 27%, и роль китайской валюты в дальнейшем будет расти, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на Российско-китайском бизнес-форуме.

Прежде всего, это вынужденная мера, связанная с введением США санкциями, вследствие которых стало невозможным проводить расчеты в долларах США. Однако справедливости ради стоит отметить, что процесс отказа от доллара был запущен еще раньше, а события прошлого года заметно интенсифицировали его.

«С одной стороны, Китай для России является ключевым торговым партнером с оборотом в $190,27 млрд за 2022 год, с другой стороны, экономика Китая — вторая по величине и активно развивается, расширяются торговые отношения с другими странами Азии, Латинской Америки, Африки, Средней Азии и Ближнего востока. На этом фоне растет спрос на китайскую валюту в целом в мире, что со временем может сделать китайский юань полноценной резервной валютой. Нашей стране это позволит проводить расчеты в юанях с другими странами по аналогии как это было в случае с оплатой в долларах».

По итогам 2022 год доля юаня в расчетах России за экспорт выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%, подсчитал Банк России. Юань вытесняет доллар и евро по объему торгов на Московской бирже: в октябре юань впервые обошел доллар по объему дневных торгов в России. В первые месяцы санкций 2022 года, когда торговля долларами и евро почти остановилась, резко вырос спрос на юани. Появились вклады в юанях в российских банках. По данным ЦБ РФ, в июне 2022 года сумма сделок физлиц с юанем на валютном рынке России выросла в 16,4 раза до 5,4 млрд юаней с 0,33 млрд юаней по итогам мая. ЦБ объяснил это «трансформацией сбережений в пользу валют дружественных стран».