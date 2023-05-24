Инфляция в Великобритании оказалась выше ожиданий экономистов

Индекс потребительских цен (инфляция) в Великобритании в апреле увеличился на 8,7% в сравнении с апрелем 2022 года, сообщила Национальная статистическая служба страны (ONS). Рост цен оказался наименьшим с марта 2022 года (тогда было 7% в годовом выражении). Годовая инфляция немного замедлилась в сравнении с мартом, когда цены выросли на 10,1% год к году.

Этому поспособствовало снижение цен на электричество и газ в сравнении с весной 2022 года, когда стоимость энергоресурсов резко увеличилась.

Базовая инфляция — за вычетом энергии, продуктов питания, алкоголя и табака — выросла на 6,8% в годовом выражении. Это самый высокий результат с марта 1992 года, отметил Reuters. Максимума за тот же период достиг рост цен в сфере услуг.

Повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки составило 19,1% в апреле в сравнении с апрелем 2022 года: инфляция здесь лишь немного замедлилась после 19,2% в марте, что стало рекордом с 1977 года, написал Reuters.

Инфляция в Великобритании в целом замедлилась слабее, чем рассчитывал Банк Англии, который ожидал увеличения индекса на 8,4% в апреле, сообщила Financial Times. Хотя общая инфляция, вероятно, будет снижаться дальше по мере падения цен на электричество и газ, подъем ключевой инфляции указывает на более сильное инфляционное давление, чем предполагалось, отметила газета.

Инфляция на уровне 8,7% делает Великобританию вместе с Италией лидерами по росту цен среди стран «Большой семерки», отметил Reuters.

Экономисты, опрошенные агентством, предполагали падение годовой инфляции до 8,2%. 11 мая Банк Англии повысил ключевую ставку 12-й раз подряд — на 0,25 п. п., до 4,5% годовых. Сейчас ставка находится на максимальном уровне с октября кризисного 2008 года. Следующее решение Банка Англии ожидается 22 июня, и теперь инвесторы оценивают вероятность нового повышения еще на 25 базисных пунктов как 100%-ную, написал Reuters.