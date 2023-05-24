Большинство расчетов между Россией и Китаем проводятся в нацвалютах

«Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим этот знаковый рубеж», — сказал он в ходе переговоров в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

Он отметил, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах — рублях и юанях. Он подчеркнул, что стратегический характер приобрело сотрудничество в энергетической сфере:

«Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии», — добавил он.

Мишустин также напомнил о ряде крупных энергетических проектов с участием китайских компаний — «Сила Сибири», «Ямал-СПГ», «Арктик-СПГ 2», Амурский газохимический комбинат, комплекс газопереработки в Усть-Луге.

«Мы активно расширяем наше взаимодействие в области мирного атома», — добавил премьер РФ.

Он подчеркнул, что «в новых геополитических условиях особое значение приобретает развитие транспортно-логистических маршрутов, проходящих через российско-китайскую границу».

«Мы ускоряем развитие приграничной структуры и синхронизируем ее расширение. Это необходимо для увеличения грузоперезовок и дальнейшей торговли между Россией и Китаем», — сказал Мишустин.

В числе новых сфер для углубления коопераций с Китаем премьер РФ назвал авиастроение, судостроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования.