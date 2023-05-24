Банки тестируют депозиты в валюте ОАЭ

В среду Сбербанк запустил вклад в дирхамах ОАЭ со ставкой до 2,02%. Рынок дирхамов только формируется, отметили в банке, пояснив также, что фиксируют падение интереса к недружественным валютам и стремятся предоставить своим клиентам альтернативные варианты диверсификации вложений.

На данный момент, по данным портала Банки.ру, вклады в дирхамах ОАЭ предлагают только два игрока. В декабре 2022 года МТС-банк запустил вклад в валюте ОАЭ (ставка 2%).

Ранее вклад в дирхамах предлагал БКС-банк, но сейчас, по информации на сайте, такая опция отсутствует. ВТБ рассматривает возможность расширения линейки вкладов в дружественных валютах, решения будут приниматься исходя из конъюнктуры рынка и потребностей клиентов. «Запросы на инструменты в дирхамах точечны», — уточнили там. В других банка из числа крупнейших пока или не планируют запускать вклады в дирхамах, или предпочитают воздерживаться от комментариев.

По оценке ВТБ, вклады в валюте ОАЭ носят скорее маркетинговый характер и пока не могут считаться полноценным сберегательным инструментом.

Для их использования необходимы эффективные способы размещения привлеченных средств, а накапливать неиспользуемые пассивы — прямой убыток, считают там. «Сбербанк практически перестал открывать вклады в долларах, оставив только счета с околонулевыми ставками. Курс дирхама привязан к доллару, поэтому депозиты в дирхамах, по сути, являются квазидолларовыми депозитами, которые предлагают вкладчикам более или менее привлекательную доходность», — отмечает руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин. Вероятно, в ближайший год дирхам ОАЭ останется экзотикой, считает он.

Ставки по вкладам пока существенно ниже, чем у другой «дружественной» валюты в РФ — китайского юаня. Разрыв в доходности у того же Сбербанка составляет 1,5 процентного пункта. По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, для инвесторов дирхам — новый инструмент для накопления средств, хотя спрос на вклады в мягких валютах пока невысок. «Валюта не является сильно волатильной по отношению к рублю, плюс она напрямую привязана к доллару США и копирует его динамику, существенный минус — расходы на конвертацию», — указывает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Курс конвертации арабского дирхама на межбанковском рынке, по оценкам МТС-банка, составляет до 1,5%. «Доходно размещать дирхамы или некуда, или этот процесс будет сопряжен с инфраструктурными сложностями и сложностями обеспечения трансграничных расчетов», — согласен управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. В 2021 году ОАЭ сделали дебютный многотраншевый выпуск суверенных облигаций, у этих бумаг хорошее соотношение кредитного качества и доходности, они пользуются спросом у западных инвесторов, рассказывает он, но покупать их, соответственно, нужно на биржах ОАЭ.

Говорить о востребованности облигаций в валюте ОАЭ преждевременно.

Реальная потребность компаний в дирхамах должна совпадать с ростом внешнеторгового оборота между странами так, как это происходит сейчас с торговлей с КНР, указывает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«На внутреннем долговом рынке сейчас находится 31 выпуск корпоративных и банковских облигаций, номинированных в юанях, от 15 эмитентов, суммарным объемом 81,5 млн юаней, — поясняет он.— Локальные облигации в дирхамах ОАЭ отсутствуют по ряду причин, главной из которых является отсутствие классических валютных торгов дирхамами на внутреннем рынке». В апреле Мосбиржа запустила торги расчетными (то есть беспоставочными) фьючерсными контрактами на пару дирхам/рубль, полноценные торги пока только планируются. Вклады в дирхамах — это пока скорее эксперимент, и предлагаемые ставки это и отражают, заключает Юрий Беликов.