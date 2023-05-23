В России​​ инфляция на начало мая стала минимальной в Европе

Инфляция к началу мая замедлилась до 2,3% в годовом выражении. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая с докладом на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае. Это минимальный показатель среди всех стран Европы, уточнил он.

Другие индикаторы также демонстрируют устойчивость экономики России. Уровень безработицы находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%.

«В прошлом году мы достигли нового исторического максимума по сбору зерновых — 157 миллионов тонн. Значительно превзойдя даже достижения Советского Союза. Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу», — похвастался премьер.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,9% в марте.

Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей замедлился до 5,6% в годовом выражении с 5,7% в марте.

Инфляция в апреле в России составила 0,38%, а годовом выражении показатель замедлился до 2,3%. Такие данные предоставил Росстат в отчетности об индексе потребительских цен.

Рост цен на 0,5% и более зафиксирован в 33 регионах России.

Больше всего инфляции подверглась Архангельская область с показателем 1,3% — это связано с удорожанием услуг на 2,3%. Среди продуктов в апреле по отношению к марту 2023 г. увеличились цены на сахарный песок (+2,1%). В 50 субъектах России подорожание составило 0,1−3,0%, в 25 — на 3,1−6,6%, а в восьми регионах сахар подешевел на 0,1−1,9%.

Цены также увеличились на свинину и живую и охлажденную рыбу (+1,5%), баранину, бескостную свинину и мороженую неразделанную рыбу (+1,5%), фруктовые соки (+0,9%) и другие категории продуктов питания. Наиболее заметен рост цен на плодоовощную продукцию. Например, репчатый лук подорожал на 22,6%, белокочанная капуста — на 22,5%, груши — на 8,2%, лимоны — на 5%. Гречневая крупа подешевела на 2,6%, куриные яйца — на 1,5%, вермишель — на 1,3%.