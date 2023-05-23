Россия поднялась на седьмое место в списке торговых партнеров КНР

«Китай уже свыше десяти лет является основным торговым партнером России. И за первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились — поднялись с десятого на седьмое место», сообщил он. Объем взаимной торговли в 2021—2022 гг. рос примерно на треть ежегодно, напомнил Мишустин. В прошлом году оборот составил примерно $190 млрд. По итогам I квартала 2023 г. оборот увеличился почти на четверть — до $52 млрд, сообщил премьер.

Внешнеторговый оборот Китая по итогам 2022 г. составил $6,31 трлн. Это на 4,4% больше, чем годом ранее.

Главный партнер КНР — США. Объем торговли со Штатами в прошлом году составил $759 млрд. Следом идут Южная Корея, Япония, Тайвань и Гонконг. Обороты с этими юрисдикциями почти тождественны: они составили более $300 млрд с каждой страной в 2022 г.

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы государств — Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин, — довести взаимный товарооборот до двухсот миллиардов долларов», подчеркнул Мишустин.

ФТС на фоне санкций в прошлом году перестала публиковать данные об объемах торговли в страновом разрезе. Как сообщал «Ведомостям» представитель таможенной службы, в 2022 г. товарооборот России с Китаем по сравнению с предыдущим годом вырос на 28%. Вторым торговым партнером стала Турция, ранее эту позицию занимала Германия. Оборот с Турцией вырос на 84%, уточняли в ФТС.

Ключевой вопрос, который предстоит решить России и Китаю, — это улучшение логистической инфраструктуры, обратил внимание премьер Госсовета КНР Ли Цян (текст его доклада огласил министр коммерции Ван Вэньтао). В частности, нужно расширять пункты пропуска, оснащать пограничные переходы современным оборудованием и так далее.

Мишустин также отмечал эту проблему. «Россию и Китай объединяет протяженная сухопутная граница. И ее инфраструктуру необходимо совершенствовать», говорил премьер. Для этого, по его словам, нужно повышать пропускную способность транспортных артерий, модернизировать пункты пропуска, расширять воздушное сообщение и раскрывать потенциал Северного морского пути как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу.

Номинальный рост объемов торговли сопровождается и качественными трансформациями, отметил Мишустин. Прежде всего, снижением зависимости от доллара и других западных валют. В 2021 г. около четверти двусторонних расчетов проводилось в национальных валютах, в 2022 г. — почти две трети, сообщил премьер. «Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым — укреплять экономический суверенитет», резюмировал он.