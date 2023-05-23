Иностранным банкам могут облегчить присутствие в РФ

Минфин направил на согласование в Банк России и Минэкономики законопроект, разрешающий открытие в РФ филиалов иностранных банков и описывающий возможные виды их деятельности, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Большая часть банковских операций будет для иностранного филиала недоступна — это кредиты и депозиты юрлиц, работа с физлицами, кроме переводов без открытия счета.

Фактически им будут оставлены только расчетные функции и работа с госбумагами (при размещении в ЦБ РФ депозита в размере 1 млрд руб.).

По текущему законодательству иностранные банки могут работать в РФ только через дочерние банки, которые являются российскими юридическими лицами и поднадзорны Банку России в той же мере, что и банки с российскими акционерами. Участники рынка связали появление информации о возможном разрешении иностранцам открывать в России филиалы банков с визитом в Иран главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Тем более что на днях ВТБ открыл представительство в Иране, а затем агентство ISNA со ссылкой на заместителя главы ЦБ Ирана Мохсена Карими сообщило, что регулятор исламской республики посоветовал двум банкам открыть представительства, а затем и филиалы в России. Дискуссия о необходимости открывать в России филиалы иностранных банков возобновилась осенью прошлого года, когда соответствующая концепция была представлена правительству. Однако в середине октября зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что открытие филиалов иностранных банков на территории РФ при отсутствии доступа к информации головной организации и возможности воздействовать на нее «создает риски финансовой стабильности». На этом дискуссия показалась исчерпанной.

Алексей Заботкин, зампред ЦБ, на заседании рабочей группы в Госдуме 12 октября 2022 года: «Если вы не контролируете в полной мере надзор над всей финансовой структурой и у вас действует только ее филиал… то это создает риски финансовой стабильности».

Анонсированный вариант законопроекта можно считать компромиссным, он предполагает наличие соглашения об обмене надзорной информацией между ЦБ РФ и регулятором финансового рынка иностранного государства. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Ъ», что концепция согласована с Банком России и он рассчитывает, что закон будет принят уже в июне. В ЦБ «Ъ» подтвердили, что получили от Минфина проект закона.

Участники рынка считают, что в представленном виде законопроект вполне может быть принят.

Так, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что открытие филиалов иностранных банков должно помочь с организацией и проведением трансграничных расчетов через материнский иностранный банк. «Мы выступали с предложением, чтоб разрешить иностранным банкам из дружественных стран открывать филиалы у нас», — говорит он. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что преимущество филиала состоит в том, что формально он не является российским юрлицом и не подпадает под действие ряда ограничительных мер. «Он действительно может быть иммунен к местному регулированию, но цена этого — определенные ограничения», — говорит он.

«В контексте рисков вторичных санкций разницы между деятельностью “дочек” банков и потенциальным открытием их филиалов, скорее, нет, — отмечает управляющий директор по валидации “Эксперт РА” Юрий Беликов. — А в числе стран, банки из которых могут первыми открыть филиалы в РФ, я бы назвал Беларусь и Иран». По его мнению, филиал иностранного банка с предложенными ограничениями будет похож на нечто среднее между представительством и операционным офисом. «Учитывая политику иностранных банков, которые опасаются вторичных санкций, говорить о каких-либо позитивных моментах не приходится», — добавляет глава «Национального платежного совета» Александр Линников. По мнению управляющего партнера ЮБ «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, в текущей ситуации из всех разрешенных законопроектом операций интерес будут представлять только услуги по международным расчетам, с которыми сейчас сложности.