Глава ВТБ призвал подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT

Российские банки остро нуждаются в прямом подключении к международной китайской системе банковских переводов Cross-border Interbank Payment System (CIPS), сказал глава ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме.

Банкир сказал, что это обусловлено «взрывным ростом трансграничных платежей между Россией и Китаем — более 200% за последний квартал только по нашему банку». Выгоду от подключения российских банков к CIPS получат не только крупные фирмы, продолжил он, но также предприятия среднего и малого бизнеса в России и Китае, поскольку их значимость в торговле двух стран вырастет.

«Кроме того, юань является единственной на сегодня дружественной валютой, которая может быть эффективно использована для балансировки расчетов по операциям российских контрагентов с совместными странами-партнерами в условиях профицита в торговле с ними в пользу России», — добавил глава ВТБ.

После начала Россией военной операции на Украине многие крупные российские банки отключили от SWIFT — системы, которая используется для передачи информации между банками при проведении валютных переводов.

Она не влияет на возможность осуществления таких операций, так как можно использовать другие способы обмена сообщениями, но является наиболее надежной и распространенной. Под ограничения попал среди прочих и ВТБ.

CIPS существует с 2015 года, она была задумана специально для интернационализации юаня.

CIPS — это платежная система, которая предлагает клиринговые и расчетные услуги, а SWIFT — сеть обмена сообщениями, а не платежная система.