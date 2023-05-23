Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин

По данным издания, биржевые цены на бензин достигли исторического максимума. Самый ходовой Аи-95 подорожал на бирже до 61,5 тыс. руб. за тонну, побив рекорд почти двухгодичной давности. Партия Аи-92 достигла 52,7 тыс. руб. за тонну.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что биржевые котировки «влияют, в первую очередь, не на [розничную] цену, а на маржу АЗС».

«Тем не менее, повышение цен, безусловно, будет, но крупные игроки до последнего будут стараться размазать свои потери, будут стараться сдерживать цены на самый ходовой бензин Аи-95. Игроки будут делать все, чтобы цены повышались, но не более уровня инфляции», — добавил Фролов.

Руководитель ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин заявил, что в ситуации, когда политика победила экономику, делать прогнозы затруднительно. Однако в том, что топливо в рознице в ближайшей перспективе будет дорожать, он не сомневается.

«А вот насколько подорожает бензин в рознице — на 50 копеек, на рубль, будет зависеть от регуляторов топливного рынка. В данном случае работают не только рыночные механизмы (розничная цена на топливо является объектом госрегулирования)», — сказал Трепалин.

Он также сказал, что судьба цен на бензин этим летом будет зависеть от объема реализованного внутри страны топлива и параметров, которые заложит правительство в механизм расчета демпфера.

Эксперт ИнфоТЭК Дмитрий Гусев считает, что нынешний рекордный рост стоимости бензина на бирже не сразу отразится на рознице.

«С учетом жесткой позиции регуляторов, и в первую очередь, ФАС, а также действующего до сих пор “протокола Козака” от 2018 года, в котором зафиксировано, что рост стоимости бензина на АЗС не может превышать инфляцию, рост возможен, но в пределах инфляции», — полагает Гусев.

Он добавил, что временной лаг, за который приобретенный на бирже товар дойдет до нефтебазы и АЗС, составляет 45−60 дней — поэтому в ближайшее время ожидать роста цен на АИ-95 не стоит.

Аналитики MMI отметили, что триггером к росту цен послужило заявление министра финансов Антона Силуанова о намерении вдвое сократить размер демпфера для нефтяников. «После этого за три недели средняя цена на бензин поднялась на 21 коп. за литр (+0,41%), и, по-видимому, продолжит рост. Ждем движения средней цены в течение года, как минимум, до 54−55 ₽ за литр», — пояснили в MMI.

София Сарджвеладзе