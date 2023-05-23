Австрийский Raiffeisen Bank не смог найти покупателя на бизнес в России

RBI не смогла найти покупателя на «Райффайзена», так как потенциальные инвесторы опасаются вторичных санкций. После выделения российской «дочки» в отдельную компанию ее ценные бумаги разместят на бирже в Вене. Акционеры RBI при этом станут держателями бумаг новой структуры, и смогут при желании избавиться от долей в организации, ведущей бизнес с Россией.

Власти Австрии поддерживают выделение «Райффайзена» в отдельную компанию. Однако у RBI есть сложности с одобрением сделки со стороны Европейского Центрального банка (ЕЦБ) и США — последние проверяют связи банка с Россией и опасаются, что новая структура может использоваться для отмывания денег.

В начале мая гендиректор RBI Йоханн Штробль заявил, что компания рассматривает два варианта действий в отношении российской «дочки», но для обоих требуется одобрение ряда ведомств. По его словам, наиболее предпочтительный вариант назвать сложно — группа не готова продавать бизнес по любой цене, а обособление российского банка не удастся провести ранее конца третьего квартала 2023 года.

На фоне давления на Raiffeisen со стороны руководства ЕЦБ, организация сообщила о постепенном снижении деловой активности в России. Группа пообещала, что сведет к минимуму обработку трансграничных платежей, сократит выдачу кредитов и общий объем операций в иностранной валюте. После этих заявлений австрийский банк закрыл корсчета всех российских банков, кроме своей дочки и сократил корреспондентские отношения с партнерами в СНГ.