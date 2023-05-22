В России установят лимит в $1 млрд на покупку валюты для сделок за рубежом

Срок на исполнение поручения установлен до 1 июня 2023 г. Ответственными за выполнение этой задачи назначены председатель правительства Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более $1 млрд на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках, для осуществления расчетов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — говорится в сообщении.
О том, что Банк России и Минфин разрабатывают механизм, предусматривающий установление ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке при сделках иностранных инвесторов с российскими компаниями, «Ведомости» писали 17 апреля.
В конце апреля замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что в России планируется ввести единый для всех сделок лимит на покупку валюты на внутреннем рынке при выходе зарубежных инвесторов из российских активов.
«Лимит будет единый. Смысл именно в том, чтобы не было влияния на валютный рынок. То есть это значит, что, условно говоря, комиссия разрешила за такую-то сумму продать бизнес, но купить валюту можно в течение какого-то срока, чтобы лимит не нарушать», — сказал он. При этом никакой привязки к определенному периоду или сезону не будет, чтобы не манипулировать курсом валюты, уточнял замминистра.