В России установят лимит в $1 млрд на покупку валюты для сделок за рубежом

Срок на исполнение поручения установлен до 1 июня 2023 г. Ответственными за выполнение этой задачи назначены председатель правительства Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более $1 млрд на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках, для осуществления расчетов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — говорится в сообщении.

О том, что Банк России и Минфин разрабатывают механизм, предусматривающий установление ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке при сделках иностранных инвесторов с российскими компаниями, «Ведомости» писали 17 апреля.

В конце апреля замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что в России планируется ввести единый для всех сделок лимит на покупку валюты на внутреннем рынке при выходе зарубежных инвесторов из российских активов.