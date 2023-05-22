В ЦБ объяснили повышенный спрос на наличность экономикой новых регионов

Заботкин отметил, что повышенный спрос на наличность наблюдался с IV квартала 2022 г. и продолжился в 2023 г. Он добавил, что отклонение от нормальных показателей не такое значительное, как в марте и сентябре прошлого года, оно не создает проблем.

По словам Заботкина, это связано с тем, что с 1 января в новых регионах России прекратила хождение наличная гривна и все расчеты были переведены в наличные рубли. «На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах Российской Федерации, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчеты, наличные используются активно. Соответственно, этот спрос новых регионов, по всей видимости, отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом», — заключил зампред ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

По последним данным ЦБ, в апреле объём наличных денег в обращении вне ЦБ составил 17 трлн руб., что является рекордным показателем за все время публикации статистики. Рост составил 3%.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.