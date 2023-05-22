Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций

Согласно указу, российские юрлица, у которых есть обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитывают российские депозитарии, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, «оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций».