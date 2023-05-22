Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций
Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, российские юрлица, у которых есть обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитывают российские депозитарии, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, «оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций».
Обязать эмитентов выпускать замещающие облигации 8 февраля предложил Минфин. 10 февраля на заседании по ключевой ставке глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поддержала инициативу и заявила, что замещение должно стать обязательным, чтобы защитить российских держателей облигации.
Григорий Лейба