Правительство расширило поддержку инвесторов проектов в приоритетных отраслях экономики

По поручению президента принято решение расширить возможности программы «Фабрика проектного финансирования», чтобы снизить нагрузку на ее участников, сообщается 22 мая на сайте правительства России. Обновленные условия программы утверждены постановлением, которое подписал премьер Михаил Мишустин.

Смягчаются требования к заемщикам: с 20 до 15% снижается минимальная доля собственных средств инвесторов по проектам, которые будут одобрены в течение 2024 г. При этом доля участия «ВЭБ. РФ» в финансировании таких проектов будет составлять до 25%, остальную сумму нужно занять у банков.

Также у инвесторов теперь появится возможность заменять кредитное финансирование «ВЭБ. РФ» на предоставление поручительств от госкорпорации. Таким образом, участники программы станут более свободны в выборе кредитной организации и условий кредитования, отмечают в правительстве.

Кроме того, предприниматели смогут реализовывать инвестиционный проект на базе уже действующих компаний — без образования дополнительных юридических лиц (решение будет действовать на постоянной основе).

Наконец, в рамках программы за счет вложений «ВЭБ. РФ» и банков будут созданы фонды акционерного капитала, которые смогут предоставлять на инвестпроекты недостающие финансы — от 5 до 10% их стоимости.

«Рассчитываем, что все эти меры повысят доступность проектного финансирования, увеличат объемы кредитования организаций, создающих перспективные производства», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 22 мая.

«Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 году. Программа предполагает выдачу кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от 3 млрд руб.

Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация «ВЭБ. РФ». Они предоставляют заемщику совместный кредит. Оператором программы, координирующим ее работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает «ВЭБ. РФ». Сейчас в рамках «Фабрики» реализуется 24 проекта более чем на 1,6 трлн руб. и одобрено еще девять на сумму порядка 400 млрд руб.