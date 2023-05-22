Мошенники придумали новый способ отъема денег у населения

Свыше трети инвесторов теряли деньги из-за биржевых мошенников, следует из исследования, которое проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 16—19 мая . В опросе приняли участие более 3 тысячи человек из 51 региона России. 57% участников опроса были мужчины, 43% — женщины.

На вопрос «Инвестируете ли вы личные сбережения в акции, облигации и другие финансовые инструменты?» ответили «да» 62,6% опрошенных. 72% из них сталкивались с мошенниками, которые пытаются заработать на желающих инвестировать, а 38% теряли деньги из-за их действий.

Биржевые мошенники часто кооперируются — в сети, в чатах рассказывают о «схемах обогащения» при покупке определенных акций и одновременно сделками могут «разгонять» цену этих акций, заманивая доверчивых или жадных инвесторов в ловушку. Жертвы покупают подорожавшие акции у мошенников. Но в итоге цена таких акций падает, и владельцы таких акций остаются с убытком.

«Основная проблема потери денег пришедших на рынок граждан заключается в том, что люди, доверяя неаккредитованному советнику, переводят деньги в нерегулируемые организации или частным лицам, которые впоследствии исчезают вместе с этими деньгами, — рассказал Финансы Mail.ru Сергей Попов управляющий директор Global Invest Fund. — В случае же наличия у советника требуемого государством статуса и квалификации, аналитик не станет рисковать именем и деньгами, рекомендовав сомнительные организации для вложения средств».

В полиции уже поступают жертвы подобных «советников». Эту проблему хотят решить увеличением наказания и запретом вложений в неподнадзорные ЦБ организации. Кроме этого, инвесторам советуют не гнаться за сверхприбылью — нельзя ставить целью чудесной обогащение за пару дней.