Курс рубля изменит траекторию движения: Чего ждут экономисты в конце мая и сколько будет стоить доллар

Почему вырос курс доллара

Курс доллара опускался до 75 рублей, но снова вырос до 80. Вторая декада мая 2023 года для рубля оказалась сложной. После выплаты дивидендов произошло снижение спроса на российскую валюту. Кроме того, сохраняются неблагоприятные внешние факторы и высокие геополитические риски. На рубль оказывают давление дешевеющая нефть, сокращение продаж валюты экспортёрами и дефицит бюджета. Курс вернулся на уровни, позволяющие Минфину сократить дефицит бюджета и увеличить поступления. Так объяснил ситуацию финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

— Рубль подвержен высокой волатильности на фоне различных драйверов, причём их влияние неоднородно и непостоянно. Так, российская валюта почти не реагирует на динамику нефти, зато очень чувствительна к вопросу президентских выборов в Турции в свете очень высокой зависимости двух стран в области экспорта-импорта, энергетических проектов, продовольствия и туризма. После сильного укрепления рубля в начале мая как раз вступил в игру фактор внутриполитических баталий в стране, ведущим торговом партнёре России, и произошёл резкий отскок валютных пар, доллар вернулся к 80 после 75 в начале месяца, — рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, есть ещё и фактор санкций стран Запада, и расхождение доходов и расходов федерального бюджета. Всё это оказывает влияние на траекторию курса.

Прогноз курса рубля

По прогнозам Владислава Антонова, равновесный уровень для курса доллара — 80 рублей, для евро — 89, для юаня — 11,50. В ближайшее время ожидается торговля пары доллар — рубль около отметки в 80. При этом на горизонте появился уровень 78,50 рубля, который может быть достигнут перед налоговыми выплатами к концу мая.

Однако, считает аналитик, из-за большого дефицита бюджета и готовящихся новых санкций значительного укрепления рубля ожидать не стоит. Страны G7 намерены продолжать вводить санкции против России, чтобы снизить экспорт нефти и сократить поступления в бюджет. Ослабление рубля в настоящее время является необходимым для покрытия расходов и сокращения дефицита.

— Надо смотреть на пару рубль — доллар в долгосрочной перспективе. Мы видим, что рубль движется в таком коридоре уже несколько месяцев, то есть нужно просто исключить пики волатильности из рассмотрения, — отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По оценкам аналитиков УК «Альфа-Капитал», волатильность курса рубля в первую очередь объясняется низкой ликвидностью рынка. Сейчас, когда на него выходит крупный покупатель или продавец валюты, курс двигается в одну или другую сторону. Ничего страшного в этом нет, когда изменения происходят в пределах 10−20%. Участники рынка уже к этому адаптировались.

Михаил Зельцер полагает, что сейчас курс рубля несколько занижен, а иностранные валюты перекуплены и в моменте скорее включают в себя значительную рисковую премию на фоне неопределённости.

— Ясно будет к концу месяца: завершится второй тур выборов в Турции, экспортёры уплатят налоги, а в США договорятся по потолку госдолга и дефолта не будет. Всё это должно привести к стабилизации на рынках рискового капитала, где рубль также относится к изменчивым инструментам. До начала второго полугодия ожидается восстановление рубля в сторону 78 за доллар, и даже к 75, а юань может вновь уйти ниже 11, — прогнозирует Михаил Зельцер.