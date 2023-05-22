Дерипаска напомнил «деловым русичам» о примере Афанасия Никитина

«А для трудовой части из деловых русичей — дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно», — написал он в телеграм-канале. Дерипаска добавил, что «сложнее всего русичам придется дома отбиваться от госкапитализма».

К посту предприниматель прикрепил ссылку на статью в «Викитеке» о «Хождении за три моря» купца Афанасия Никитина. Путевые заметки XV века посвящены путешествию автора в Индию, Персию и на Кавказ.

После введения против России западных санкций в ответ на военную операцию на Украине власти объявили о планах переориентировать торговлю на новые рынки. Россия увеличила товарооборот с Китаем и Индией, а в апреле этого года министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки — он обсудил с коллегами в Бразилии, Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, в частности, сотрудничество в торгово-экономической сфере.