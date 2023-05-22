Акции «Яндекса» подорожали на ожиданиях возможной сделки с миллиардерами

Акции «Яндекса» подорожали в начале торгов 22 мая: на пике, в 10:04 мск, бумаги стоили 2371,4 рубля — это на 6,7% больше, чем было на закрытии торгов 19 мая. Затем рост немного замедлился — по данным на 11:17 мск, бумаги торговались по 2318,8 рубля, что на 4,3% больше уровня предыдущего закрытия.

Акции «Яндекса» дорожают второй торговый день подряд. В ходе торгов 19 мая их цена подскочила на пике на 12,4%, а по итогам торгов — на 9,4%.

Резкий рост акций 19 мая спровоцировала статья Bloomberg: источники агентства сообщили, что нидерландская Yandex NV (материнская компания «Яндекса») получила предложения от миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова о покупке не менее 51% акций в российском бизнесе «Яндекса», который целиком оценивают в 560−600 млрд рублей ($7−7,5 млрд).

Сумма учитывает скидку в 50%, которую по требованию властей России обязана предоставить Yandex NV, зарегистрированная в «недружественных» Нидерландах, отметило агентство. Предложение Потанина объединяет группу инвесторов, в которую, помимо бизнесмена, входят также Роман Абрамович и ВТБ, а в будущем к ней может присоединиться Алексей Мордашов, отметили источники Bloomberg.

Представители «Яндекса», Потанина, Алекперова, Мордашова и ВТБ отказались от комментариев агентству. Пресс-служба Абрамовича заявила Bloomberg, что он не ведет переговоров.

По данным источников Bloomberg, правление Yandex NV может обсудить возможную сделку на собрании на текущей неделе в Дубае, но окончательное решение может быть принято не на собрании.

21 мая The Bell (признан иноагентом) сообщил со ссылкой на два осведомленных источника, что Владимир Путин согласовал возможных покупателей контрольного пакета российского «Яндекса»: это миллиардеры Алексей Мордашов, Алекперов и Потанин, а также банк ВТБ. Какая доля кому достанется, пока неизвестно, но предполагается, что контрольный пакет «Яндекса» поделят поровну между всеми участниками консорциума, заявили два источника The Bell. Список инвесторов не финальный и может измениться, отметили три собеседника издания.