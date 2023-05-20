США обязали американцев отчитаться об активах Банка России

Министерство финансов США в рамках нового пакета санкций против России, объявленного 19 мая, установило обязательство для американских лиц отчитываться о наличии в их распоряжении активов Банка России, Фонда национального благосостояния (ФНБ) или Минфина России. Первый такой отчет они должны подать к 18 июня 2023 года, а затем отчитываться ежегодно до 30 июня.

В конце февраля 2022 года страны G7 приняли беспрецедентное решение — «парализовать» активы российского Центробанка в их юрисдикциях. Фактически это означало заморозку активов ЦБ, которые хранились на счетах в центральных банках стран еврозоны, США, Великобритании, Канады, в коммерческих банках этих стран или у других провайдеров финансовых услуг, таких как банки-кастодианы. Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что оказались заморожены резервы России в эквиваленте $300 млрд.

Однако в отличие от блокировки активов лиц, внесенных США в санкционный список SDN, когда американские финансовые институты обязаны отчитаться о заблокированных активах, в случае с ЦБ/ФНБ/Минфином, с которыми были запрещены любые транзакции, такой обязанности у американских операторов не возникало.

Теперь в свой отчет американские операторы должны включить информацию о наименовании и адресе лица, которое держит активы Банка России, ФНБ или Минфина России, дате, когда эти активы перешли под их управление или хранение, типе активов и их точном местонахождении, фактической или оценочной стоимости этих активов по состоянию на 31 мая.

Европейские власти признавали, что точно не знают, какие операторы держат эти активы: в десятом пакете санкций против России Совет ЕС как раз включил обязательство для банков отчитаться о возможных активах Банка России, которые находятся в их распоряжении.

В ноябре 2022 года Еврокомиссия призвала использовать замороженные в Европе резервы Банка России для восстановления Украины, и тогда же Брюссель представил на рассмотрение стран ЕС варианты создания специальной структуры, которая могла бы управлять замороженными резервами. В марте 2023 года европейское издание Politico написало, что Еврокомиссия оценивает замороженные в ЕС валютные активы российского ЦБ примерно в €210 млрд, а инвестирование их в ликвидные инструменты с высоким рейтингом могло бы принести доход из расчета 2,6% в год.

«В долгосрочной перспективе, когда санкции будут сняты, активы Центробанка нужно будет вернуть. Это может быть привязано к мирному соглашению, в результате которого Украина получит компенсацию за тот ущерб, который она потерпела», — также писала Еврокомиссия в ноябре.

Санкции против инженерных и архитектурных услуг

США в новом пакете также в очередной раз расширили перечень отраслей российской экономики, против конкретных участников которых могут вводиться (но не обязательно будут введены) блокирующие санкции. Теперь это архитектурная, инженерная, строительная, обрабатывающая и транспортная отрасли. Ранее к таким отраслям были отнесены квантовые вычисления, бухгалтерские услуги и управленческий консалтинг, авиакосмическая промышленность, судоходство, электроника, финансовые услуги, технологический и оборонный сектора, сектор металлов и горной добычи. За принадлежность к сектору обрабатывающей промышленности Минфин США внес в санкционный список SDN компанию «Уралмаш Нефтегазовое оборудование холдинг», указано в пресс-релизе министерства.

Кроме того, США запретили экспорт в Россию или оказание американскими лицами российским лицам архитектурных и инженерных услуг. Запрет не касается случаев оказания соответствующих услуг для российских дочерних компаний американских корпораций, а также в интересах продажи российских бизнесов иностранцами. По данным Банка России, в 2021 году Россия импортировала из США услуг в области архитектуры, инженерных услуг и услуг в технических областях на сумму $181 млн.

Всего Минфин США 19 мая ввел санкции против 22 физических лиц и 104 организаций, связанных с Россией и 20 странами или юрисдикциями, которые, по данным американских властей, использовались для обхода санкций (включая Лихтенштейн, Индию, Нидерланды, Польшу, Финляндию).

В частности, в санкционный список добавлены более 30 российских компаний, которые импортируют или производят электронные компоненты, полупроводники или микроэлектронику.

Среди крупнейших компаний, против которых США ввели санкции, — ведущий производитель золота в России ПАО «Полюс» и АО «Полиметалл» — российская холдинговая структура джерсийской Polymetal International. Минфин США подчеркнул, что блокирующие санкции в отношении «Полиметалла» касаются только ее и любых компаний, в которых она владеет 50% и более, но не затрагивают компанию Polymetal International PLC (остров Джерси). Polymetal International не контролируется подсанкционными лицами, также указало ведомство, соответственно американские лица вправе вести дела с Polymetal International.

Polymetal International планирует провести редомициляцию в Казахстан, а также готовится завершить разделение российских и казахстанских активов во втором полугодии 2024 года.