Неделя для российского рынка акций прошла успешно

«Торги в Нью-Йорке протекают достаточно спокойно, без каких-либо серьезных изменений. Немного изменяются основные индикаторы. В целом неделя была флэтовой — индексы несильно менялись за исключением индикаторов биржи NASDAQ-100, которые выросли по итогам недели, но росли они за счет тех компаний, которые активно внедряют искусственный интеллект. Это сейчас интересно игрокам, они тестирует этот самый искусственный интеллект и покупают акции этих компаний. В частности, неплохо смотрелись бумаги Alphabet. Глобально все внимание было уделено такому проблемному моменту, как потолок госдолга в США. Были переговоры, они пока не закончились, резолюции не было, но были сделаны заявления со стороны президента США Джо Байдена, который сказал, что Соединенные Штаты не допустят дефолта. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти осторожно сказал, что, скорее всего, будут достигнуты определенные договоренности. Не до конца еще все решено, но основной день — это воскресенье, потому что Джо Байден именно в воскресенье вернется в Вашингтон. Скорее всего, в понедельник рынок узнает окончательное решение. Основная реакция на договоренности, если они, конечно, будут, как раз состоится на следующей неделе».