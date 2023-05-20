Неделя для российского рынка акций прошла успешно

Российский рынок акций в пятницу, 19 мая, закрылся разнонаправленным изменением биржевых индексов. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,26% — до 2626 пунктов, долларовый индекс РТС вырос на 0,31% — до 1 036 пунктов.
Итоги рынков за неделю подводит биржевой эксперт Business FM Алексей Завьялов:
Алексей Завьялов биржевой обозреватель Business FM
«Торги в Нью-Йорке протекают достаточно спокойно, без каких-либо серьезных изменений. Немного изменяются основные индикаторы. В целом неделя была флэтовой — индексы несильно менялись за исключением индикаторов биржи NASDAQ-100, которые выросли по итогам недели, но росли они за счет тех компаний, которые активно внедряют искусственный интеллект. Это сейчас интересно игрокам, они тестирует этот самый искусственный интеллект и покупают акции этих компаний. В частности, неплохо смотрелись бумаги Alphabet. Глобально все внимание было уделено такому проблемному моменту, как потолок госдолга в США. Были переговоры, они пока не закончились, резолюции не было, но были сделаны заявления со стороны президента США Джо Байдена, который сказал, что Соединенные Штаты не допустят дефолта. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти осторожно сказал, что, скорее всего, будут достигнуты определенные договоренности. Не до конца еще все решено, но основной день — это воскресенье, потому что Джо Байден именно в воскресенье вернется в Вашингтон. Скорее всего, в понедельник рынок узнает окончательное решение. Основная реакция на договоренности, если они, конечно, будут, как раз состоится на следующей неделе».
«Что касается российского рынка акций, он закрылся в пятницу незначительным колебаниями. Индекс Московской биржи потерял 0,26%, индекс РТС вырос на 0,31%. В центре внимания в конце недели оказались бумаги “Яндекса” после новостей о том, что от Владимира Потанина и Вагита Алекперова поступило предложение о покупке контрольного пакета акций компании. На этом фоне акции подорожали во время регулярной торговой сессии практически на 10%. Рубль к концу недели стабилизировался в валютных парах, даже немного отыграл часть потерь. Тем не менее доллар США закрывается на уровне 80 рублей, евро завершил торги на уровне 86,5 рубля, китайский юань — 11,37 рубля. На следующей неделе состоится предналоговый период. Дата единого налога — 28 мая, однако это воскресенье, соответственно, налоги будут платиться в понедельник, 29 мая. Перед этими налогами не исключено, что экспортеры будут продавать валютную выручку, отчасти это может поддержать российский рубль».
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и роста курса рубля к доллару, юаню и евро.